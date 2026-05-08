Nintendo Switch 2: Preiserhöhung offiziell bestätigt

Die Nintendo Switch 2 wird teuer. Das ist schon länger zu erwarten gewesen. Denn die Speicherkrise lässt die Komponentenpreise nach oben schnellen. Darauf hatte auch Sony schon reagiert und die Preise aller Versionen der PlayStation 5, auch des Pro-Modells, um satte 100 Euro angehoben. Auch Nintendo reagiert nun und hebt den Preis seiner Spielekonsole an. Europa kommt dabei im Gesamtbild sogar noch glimpflich weg.

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Denn bei uns steigt nur der Verkaufspreis der Nintendo Switch 2. In Japan hingegen hebt der Hersteller auch den Preis der ersten Generation, inklusive OLED-Modell, an. Obendrein werden in Japan auch die Abos von Switch Online teurer. Beides bleibt in Europa zunächst aus. Allerdings hebt der Hersteller den Preis der Switch 2 an. So verteuert sich die Spielekonsole von bislang 469,99 Euro auf bald 499,99 Euro. Das entspricht somit einer Verteuerung um 30 Euro bzw. aufgerundet etwa 6,4 %.

Immerhin: Es verbleibt für bislang Unentschlossene noch etwas Zeit, um die Nintendo Switch 2 zum alten Preis zu kaufen. Denn jener gilt noch bis Ende August 2026. Erst ab dem 1. September 2026 greift der erhöhte Preis.

Quelle: Nintendo