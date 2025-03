Nintendo Switch 2: Wi-Fi 6 und mehr bestätigt

Die Nintendo Switch 2 erscheint noch in diesem Jahr. Am 2. April 2025 steht eine neue Nintendo Direct an, bei welcher der japanische Hersteller die Konsole genauer vorstellen wird. Zuvor hatte man bereits einen ersten Video-Teaser veröffentlicht. Dank der nordamerikanischen FCC (Federal Communications Commission) kennen wir jedoch jetzt weitere Details zur Spielekonsole.

So bestätigt die Behörde, dass der rechte Joy-Con-Controller z. B. NFC unterstützt. Da ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Spielekonsole wieder Amiibo unterstützen wird. Zudem ist klargestellt, dass die Nintendo Switch 2 sich sowohl über den oberen als auch den unteren USB-Anschluss aufladen lässt. Ebenfalls weist die FCC bereits Wi-Fi 6 als Schnittstelle aus. Das ist ein Vorteil gegenüber der ersten Generation, die sich mit Wi-Fi 5 begnügen musste.

Ein wenig diffus bleiben die Angaben zum Netzteil. Einerseits nennt man einen Adapter mit 15 Volt, was identisch zur ersten Generation wäre. Andererseits wird aber auch ein Netzteil mit bis zu 20 Volt erwähnt. Möglich also, dass die Nintendo Switch 2 vielleicht eine Form der Schnellladung via USB-C unterstützt.

Quelle: FCC