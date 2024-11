Nintendo Switch 2: Abwärtskompatibilität offiziell bestätigt

Die Nintendo Switch 2, wenn sie denn so heißen wird, soll 2025 auf den Markt kommen. So trägt die kommende Next-Generation-Konsole von Nintendo noch keine offizielle Bezeichnung. Leaks haben aber schon verraten, dass sie wohl der aktuellen Switch stark ähneln wird. Abermals soll sich es sich um ein System handeln, das sowohl als stationäre Konsole am TV als auch als Handheld nutzbar sein wird.

Jetzt hat Nintendo selbst diese Annahmen weiter befeuert. So hat das japanische Unternehmen offiziell bestätigt, dass die kommende Konsole des Unternehmens zu allen Spielen der Nintendo Switch abwärtskompatibel sein wird. Ob dies sowohl für rein digital erworbene als auch physische Spiele auf Speicherkarten gelten soll, ist noch offen. Gerüchten zufolge sollen auch die Retail-Games kompatibel sein.

Weitere Informationen zu seiner neuen Konsole will Nintendo aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Klar ist, dass auch Nintendo Switch Online auf der nächsten Konsole zur Verfügung stehen wird. Das ist natürlich ebenfalls keine Überraschung. Auch hier ging das Unternehmen aber nicht weiter in die Details.

Nintendo hat in der Vergangenheit erklärt, dass man die neue Spielekonsole vor dem 31. März 2025, dem Ende des aktuellen Fiskaljahrs des Unternehmens, vorstellen werde. Zuletzt hatte es sogar Gerüchte um eine Präsentation noch in diesem Jahr gegeben. Es scheint aber doch eher auf Anfang 2025 hinauszulaufen. Die tatsächliche Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 könnte frühestens im April oder auch Mai 2025 erfolgen.

