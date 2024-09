Nintendo Switch 2: So soll sie aussehen

Online sind angebliche Bilder der Nintendo Switch 2 aufgetaucht. Sie zeigen ein Handheld, das stark an die erste Generation erinnert. Allerdings zeigen die Bilder bereits einen etwas größeren Screen und die magnetischen Joy-Cons. So soll die Nintendo Switch 2 ja einen LC-Bildschirm mit 8 Zoll Diagonale einspannen. Obendrein verfügt die neue Spielekonsole von Nintendo offenbar an Ober- und Unterseite über Ports für USB-C.

Die Nintendo Switch 2 soll angeblich 12 GByte RAM einsetzen – das wäre eine Verdreifachung gegenüber der ersten Generation, welche nur 4 GByte bietet. Obendrein sind offenbar 256 GByte Speicherplatz an Bord und auch HDMI 2.1 wird unterstützt. Letzteres könnte die Basis für die Ausgabe eines 4K-Videosignals mit Funktionen wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sein.

Auch wenn die Verwendung eines LC- statt eines OLED-Displays dabei sicherlich für einige enttäuschend anmutet, soll Nintendo diesen Schritt zugunsten eines niedrigeren Verkaufspreises gegangen sein. Der Screen soll dabei dieses Mal mit 1080p statt 720p auflösen. Eine offizielle Ankündigung der Nintendo Switch 2 steht zwar noch aus, der japanische Hersteller hat sie aber noch für dieses Fiskaljahr bestätigt. Letzteres läuft bei Nintendo bis 31. März 2025.

Am Ende wird es zumindest immer spannender um die Nintendo Switch 2, die natürlich auch unter einem anderen Namen auf den Markt kommen könnte. Weitere, offizielle Angaben könnten immer näher rücken.

Quelle: VGC