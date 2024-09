Asus ROG Azoth Extreme: Gaming-Tastatur soll Maßstäbe setzen

Asus hat eine neue Gaming-Tastatur angekündigt, die es in sich hat. So kostet die ROG Azoth Extreme stolze 569,90 Euro. Dieses Eingabegerät ist also teurer als eine PlayStation 5. Dafür bekommt der geneigte Käufer bei diesem Eingabegerät im 75-%-Format auch einige Besonderheiten geboten. Beispielsweise besteht das Gehäuse aus Aluminium und nutzt einen Metallrahmen. Dazu kommen eine Positionierungsplatte aus Karbonfaser, verstellbarer Dichtungshalterung und ein OLED-Vollfarb-Touchscreen.

Anzeige

Letzterer erreicht eine Diagonale von 1,47 Zoll und sitzt oben rechts auf der Tastatur. Der Screen zeigt unterschiedliche Informationen an – etwa den Verbindungsstatus, den Status der Feststelltaste und ob der Windows- oder Mac-Modus aktiviert ist. Neben dem Bildschirm liegt auch ein Drei-Wege-Knopf, über den die Settings direkt angepasst werden können. Das Antippen und Wischen des OLED-Screens erlaubt es, verschiedene Funktionen wie Hardware-Informationen und die KPS-Funktion, welche die Anschläge des Benutzers pro Sekunde anzeigt, aufrufen.

Die bereits erwähnte Positionierungsplatte aus Karbonfaser soll wiederum beim Tippen die Vibrationen mindern. Und die einstellbare Dichtungshalterung erlaubt es, zwischen zwei gedämpften Tippmodi über einen Schnellwechselschalter zu wechseln.

Die kabellose Asus ROG Azoth Extreme kann per ROG SpeedNova 2,4 GHz RF Wireless oder Bluetooth verbunden werden. Via Bluetooth sind bis zu drei Geräte parallel koppelbar, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann. Für die 2,4-GHz-Verbindung liegt ein passender USB-Dongle bei. Alternativ kann das Gaming-Keyboard auch via USB verbunden werden. Für mehr Komfort soll eine verlängerte Handgelenkauflage sorgen. Mit dem ROG Polling Rate Booster erreicht die Tastatur auf Wunsch eine Polling-Rate von 8.000 Hz und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 1.600 Stunden.

Ebenso verfügt die Azoth Extreme über zwei Paar unterschiedlich hohe Magnetfüße, mit denen sie in drei verschiedenen Neigungswinkeln aufgestellt werden kann. In den Handel kommt die Tastatur ab sofort zum eingangs genannten Preis von 569,90 Euro.

Schalter ROG NX Snow / ROG NX Storm Verbindung 2,4 GHz / USB 2.0 / Bluetooth Layout 75 % (81 / 82 Tasten) Hintergrundbeleuchtung der Tastatur RGB-LEDs pro Taste Display 1,47 Zoll AMOLED mit Touch-Funktionalität Gehäuse Aluminiumlegierung Anti-ghosting N-Tasten-Rollover Polling rate 1.000 Hz 8.000 Hz mit dem ROG Polling Rate Booster Macros Alle Tasten sind programmierbar Macro Aufzeichnung Unterstützt On-the-Fly-Aufnahmen Handballenauflage Silikon und Aluminiumlegierung Kabeltyp 2 Meter geflochtene Faser Unterstützte Betriebssysteme Windows 11 / 10 macOS Integrierter Speicher Fünf anpassbare Profile und ein Standardprofil Größe 331,6 x 139,9 x 39,9 mm (Tastatur) 331,4 x 97 x 22,4 mm (Handballenauflage) Gewicht 2,2 kg (einschließlich Handballenauflage)

Quelle: Asus