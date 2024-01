Asus ROG Falchion RX Low Profile: Schlanke Gaming-Tastatur ist ab sofort zu haben

Asus hat die neue Gaming-Tastatur ROG Falchion RX Low Profile vorgestellt bzw. bringt sie ab sofort in den deutsche Handel. Dabei fällt ein Preis von 189,90 Euro an. Die Gaming-Tastatur mit schlankem Profil vereint Pfeil- und Navigationstasten sowie ein Touchpanel in einem 60-%-Gehäuse. Laut Asus sei die Tastatur 26,5 mm hoch und setze auf optische ROG-RX-Red-Low-Profile-Switches mit zentraler Beleuchtung. Man will einen besonders leisen Betrieb durch eine zweilagige Silikonschaumstoff-Dämmung gewährleisten.

Mit der Multifunktionstaste und dem Touchpanel lassen sich Medien abspielen/anhalten, die Lautstärke und die Tastaturbeleuchtung einstellen. Dank der Tri-Mode-Konnektivität können sich Benutzer über Bluetooth (bis zu drei Geräte gleichzeitig), 2,4 GHz und kabelgebundenes USB verbinden. Mit dem ROG-Omni-Receiver lassen sich mehrere unterstützte Geräte verbinden.

Die Asus ROG Falchion RX Low Profile bietet macOS-Unterstützung, und der Benutzer kann zwischen Windows- und macOS-Modus umschalten. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem eine Transportabdeckung. Die RX Low-Profile Optical Switches verfügen über UV-beschichtete ABS-Tastenkappen. Sie behalten die ROG-RX-Struktur mit einem hohlen quadratischen Schaft, vier Eckverankerungen und dem X-Stabilisator-Design bei. Die RX-Low-Profile-Schalter bieten einen linearen Hubweg von 1,0 mm. Sie sind vorgeschmiert und bieten laut Asus einen Tastenanschlag mit einer Entprellverzögerung von nahezu Null.

Die ROG Falchion RX Low Profile bietet Aura-Sync-Kompatibilität sowie ein breites Farbspektrum und dynamische Beleuchtungseffekte. Jede Taste wird individuell beleuchtet. Die Software Armoury Crate vereint System- und Beleuchtungssteuerung und erlaubt es, Profile zu erstellen, zu definieren und anzupassen, Tasten zuzuweisen und Makros aufzuzeichnen.

Preis und Verfügbarkeit

Die ROG Falchion RX Low Profile (deutsches ISO-Layout) ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 189,90 EUR / CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.

Spezifikationen