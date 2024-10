Microsoft begräbt die HoloLens 2

Microsoft begräbt sein Mixed-Reality-Headset HoloLens 2 und stellt die Produktion ein. Ein Nachfolgemodell oder anderweitiges Ersatzprodukt hat man bislang nicht in Aussicht gestellt. Die HoloLens-Reihe richtet sich nicht an Privat-, sondern an Geschäftskunden. Update für Sicherheitslücken und Bugs soll es allerdings noch bis 31. Dezember 2027 geben.

Somit wird die Software-Unterstützung also noch eine Weile weiter laufen. Das ist natürlich im B2B-Markt auch wichtig. Hier werden sich die Redmonder natürlich nicht den guten Willen ihrer Partner verspielen wollen. Für die erste HoloLens, die bereits 2016 auf den Markt gekommen ist, endet die Software-Unterstützung am 10. Dezember 2024. Die Produktion hatte Microsoft bereits 2018 eingestellt.

Die HoloLens 2 ist 2019 erschienen und bringt im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell eine höhere Auflösung, ein breiteres Sichtfeld, Eye-Tracking, verbessertes Hand-Tracking und mehr Compute-Leistung mit. Auch verspricht dieses Mixed-Reality-Headset einen höheren Tragekomfort. Allerdings hat Microsoft hier etwas den Anschluss in den letzten Jahren verloren, denn auch Magic Leap oder Meta bieten inzwischen Varianten für Geschäftskunden an, die in so gut wie allen Punkten technisch überlegen sind.

Zwischenzeitlich hatte Microsoft zwar eine HoloLens 3 vage angedeutet, doch Gerüchten zufolge sei das Projekt inzwischen eingestellt worden. Die Mixed-Reality-Abteilung des Unternehmens ist inzwischen deutlich verkleinert worden. In Zukunft möchte Microsoft sich in diesem Markt wohl mehr auf die Software fokussieren und die Hardware anderen Anbietern wie Meta überlassen.

Quelle: UploadVR