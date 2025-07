Nintendo stellt seine Switch Game-Coupons ersatzlos ein

Wer eine Nintendo Switch besitzt, kennt das Problem: Die First-Party-Spiele der Japaner bleiben im Preis im Grunde konstant, Deals gibt es darauf äußerst selten. Abhilfe schaffte bisher ein Kniff. So bietet Nintendo im eShop sogenannte Game-Coupons an. Diese sind im Doppelpack für 99 Euro erhältlich. Jeder Coupon ist für jeweils ein Spiel einlösbar. So kann man zumindest je nach Spiel 10 bis 20 Euro beim Kaufpreis sparen. Doch nun gibt es eine Hiobsbotschaft: Nintendo stellt die Switch Game-Coupons ab 30. Januar 2026 ersatzlos ein.

Dazu sollte man wissen, dass nur Abonnenten von Switch Online die Game-Coupons kaufen können. Das Ende des Projekts hatte sich dabei schon vage abgezeichnet. Denn die Switch Game-Coupons können nicht für Spiele der Switch 2 eingelöst werden. Da die erste Generation jetzt langsam auslaufen wird, konnte man erahnen, dass auch die Tage der Game-Coupons irgendwann gezählt sein würden. Jetzt geht es aber tatsächlich relativ schnell.

Wer Interesse hat, kann sich jedoch noch vor dem 30. Januar 2026 mit Switch Game-Coupons eindecken. Denn bis dahin läuft der Verkauf weiter. Ab Kaufdatum sind die Coupons dann ein Jahr lang gültig, somit bleiben sie dann bis 30. Januar 2027 einlösbar – nur auf Games für die erste Switch. Laut Nintendo werden auch noch weitere Spiele erscheinen, für welche die Game-Coupons gelten. Einen kleinen Haken gibt es: Pro Nintendo-Konto können nur maximal acht solcher Coupons angesammelt werden.

Quelle: Nintendo