Marshall Stockwell III: Neuer Bluetooth-Speaker mit 360-Grad-Sound

Marshall hat mit dem Stockwell III einen neuen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt. Dieser soll einerseits 360-Grad-Sound bieten und andererseits auf über 40 Stunden Akkulaufzeit kommen. Es handelt sich um die nunmehr 3. Generation der Stockwell-Reihe. Gegenüber dem direkten Vorgängermodell hat sich die Laufzeit verdoppelt. Zudem soll der Stockwell III natürlich besseren Sound bieten.

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Dynamic Loudness soll etwa dafür sorgen, dass Bässe, Mitten und Höhen bei jeder Lautstärke ausgewogen bleiben. Bei geringer Lautstärke hebt der Marshall Stockwell III daher etwa die Bässe und Höhen an. Ab Werk kommt der Speaker mit einem von Gitarren inspirierten Tragegurt aus PU-Leder und Samtbesatz. Umhüllt von einer Silikonhülle präsentieren die Metallgitter auf der Vorder- und Rückseite das Marshall-Logo prominent in der Mitte.

Das Bedienfeld aus Messing wurde mit übersichtlicheren Bedienelementen aktualisiert. Der Lautsprecher ist auch dank Schutz vor Staub und Wasser nach IP55 für Outdoor-Abenteuer geeignet. Zudem ist ein USB-Anschluss vorhanden, um den Speaker als Powerbank einzusetzen. Bedauerlicherweise schweigt Marshall zu den unterstützten Bluetooth-Codecs, sodass man hier nur von SBC und AAC ausgehen sollte.

Der Marshall Stockwell III ist ab dem 18. August auf marshall.com für 229€ erhältlich und ab dem 25. August bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Merkmal Technische Eckdaten Maße 181 × 150 × 72 mm Gewicht 1,3 kg Empfindlichkeit 99,3 dB SPL (1 mV @ 1 kHz) Verstärker 1x 65 W Class-D-Verstärker für den Tieftöner, 2x 31 W Class-D-Verstärker für die Breitbandtreiber Treiber 1x 3″-Tieftöner, 2x 1,75″-Breitbandtreiber Max. Schalldruckpegel (SPL) 86 dB @ 1 m Frequenzbereich 54 Hz – 20 kHz

Quelle: Pressemitteilung