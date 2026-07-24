Google investiert rund 45 Mrd. US-Dollar in künstliche Intelligenz

Google bzw. dessen im Hintergrund agierender Mutterkonzern haben zwischen April und Juni 2026 rund 45 Mrd. US-Dollar in künstliche Intelligenz investiert. Das ist doppelt so viel wie 2025 im gleichen Zeitraum. So baut man vor allem die Datenzentren massiv aus. Investoren sind mittlerweile skeptisch, ob diese Vorgehensweise nachhaltig ist. Denn die Ausgaben übersteigen die Einnahmen deutlich.

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So ist der aktuelle KI-Hype zwar nicht von der Hand zu weisen, doch Gewinn macht im Grunde derzeit kein Unternehmen so wirklich mit künstlicher Intelligenz. Stattdessen investieren die Konzerne gegenseitig in ihre KI-Infrastruktur, während der Schuldenberg wächst. Alphabet hat jedenfalls im 2. Quartal 29026 rund 39,1 Mrd. US-Dollar eingenommen, aber rund 44,9 Mrd. US-Dollar ausgegeben, was zu einem negativen Cashflow von 5,8 Mrd. US-Dollar geführt hat. In Vorquartalen erreichten Alphabet/Google noch positive Werte von z. B. 24,5 Mrd. US-Dollar.

Um sein Kapital zu erhöhen, hat Google etwas mehr Aktien herausgegeben, was bei Aktionären üblicherweise aber auch eher zu Sorgen um einen Wertverfall führt. Es gibt aber auch positive Signale, denn etwa wuchsen ihre Einnahmen mit der Google Cloud auf 24,8 Mrd. US-Dollar an – das sind 82 % mehr als im gleichen Zeitraum 2025.

Quelle: Alphabet