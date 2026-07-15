Wärmebildkamera Thermal Master P4 im Test

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Nachdem wir im Test der Wärmebildkamera Thermal Master P3 festgestellt haben, dass ein zusätzlicher optischer Sensor nützlich sein kann, haben wir von Thermal Master auch das Modell P4 erhalten. Es kombiniert den Infrarotsensor der P3 mit einem optischen Kamerasensor. Im Smartphone werden diese dann zu einem gemeinsamen Bild vereint. Dafür gibt es mehrere Optionen, auf die wir im Praxisteil näher eingehen.

Neue Funktionen bringen aber auch neue Einschränkungen. So gibt es keinen manuellen Fokus mehr, der bei der P3 über den Ring um den Sensor eingestellt werden konnte. Bei der P4 ist der Fokusring nur ein optischer Akzent. Zudem könnt ihr die P4 nicht unter iOS nutzen, nur Android und Windows werden direkt unterstützt.

Die Thermal Master P4 Wärmebildkamera trägt einen Listenpreis von 399 Euro, wird aber derzeit sowohl beim Hersteller als auch bei Amazon für 299 Euro angeboten. Und mit unserem Rabattcode „THERMALBF10“ sollten nochmal 10 Prozent abgezogen werden.