Wärmebildkamera Thermal Master P3 im Test

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Die Thermal Master P3 ist eine USB-C Wärmebildkamera, welche ihr unter Android und iOS betreiben könnt. Für Windows gibt es ebenfalls die passende Software zum Download. Im Open-Source-Bereich gibt es für Linux, Windows und macOS weitere Alternativen.

Im Zuge einer aktuellen Aktion des Herstellers, etwa bei Amazon, habe ich ein Muster der zu einem Preis von 284 Euro erhältlichen Thermal Master P3 erhalten und möchte Sie euch kurz vorstellen.

Nachtrag: Mit dem Gutscheincode „THERMALBF10“ reduziert sich der Preis bis zum 29.6.2026 auf nur noch 255 Euro!

Eine Wärmebildkamera ist sicher nicht das Gerät, welches jeder zu Hause liegen haben muss. Aber wenn man sie einmal hat, gibt es unzählige Anwendungsfälle, da man sehr schnell einen Eindruck über die Temperaturverteilung auf einer größeren Fläche gewinnen kann. Klassiker wie die Überprüfung einer Gebäudedämmung über die Suche nach Kabeln oder Prüfung auf Hotspots beim Bauen von Akkus oder der Analyse von Platinen – es gibt unzählige Anwendungsfälle.