BenQ ScreenBar Halo 2 im Test

Anzeige

Mit der ScreenBar Halo 2 präsentiert BenQ die nächste Generation seiner beliebten Monitorleuchte und verspricht spürbare Verbesserungen in Sachen Beleuchtung, Bedienkomfort und Design.

Bereits die erste ScreenBar überzeugte in unserem Test durch ihre blendfreie Ausleuchtung des Schreibtisches und die praktische Befestigung am Monitor. Im direkten Vergleich soll das neue Modell jedoch auf eine optimierte Lichtverteilung, eine präzisere Helligkeits- und Farbtemperaturregelung sowie eine überarbeitete kabellose Bedieneinheit setzen. Auch bei der Montage und der Kompatibilität mit unterschiedlichen Monitoren soll BenQ nachgebessert haben.

Die Optimierungen haben allerdings auch Auswirkungen auf den Preis. Die erste ScreenBar wird im Handel für rund 90 Euro angeboten. Für die neue ScreenBar Halo 2 werden dagegen fast 180 Euro aufgerufen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, der kabellosen Steuerungseinheit, einer Halterung für Webcams sowie einem Netzteil.