Steam Maching: Auslieferungen könnten sich bis Ende 2026 verzögern

Die Nachfrage nach Valves neuer Steam Machine scheint weiterhin deutlich höher zu sein als das verfügbare Angebot. Berichten zufolge informiert Valve derzeit einige Kunden darüber, dass sich einzelne Vorbestellungen erst bis Ende 2026 erfüllen lassen. Damit deutet sich an, dass die Produktionskapazitäten auch Monate nach dem Verkaufsstart nicht ausreichen, um die bestehende Reservierungswarteschlange zeitnah abzuarbeiten.

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Die im November 2025 angekündigte neue Steam Machine ist als kompakter Gaming-PC konzipiert, der eng mit Valves SteamOS-Ökosystem verzahnt ist und sich als unkomplizierte Alternative zu klassischen Windows-Gaming-PCs positionieren soll. Warum sich die Auslieferungen verzögern, hat Valve bislang allerdings nicht offiziell erläutert.

Die anhaltenden Lieferprobleme könnten verschiedene Ursachen haben. Neben einer überraschend hohen Nachfrage trotz deutlich über den Erwartungen liegender Preise kommen auch Einschränkungen entlang der Lieferkette infrage. Dazu zählen unter anderem die begrenzte Verfügbarkeit geeigneter Prozessoren, die gestiegenen Preise für DDR5-Arbeitsspeicher, die angespannte Versorgung mit NAND-Flash-Speicher sowie Produktions- und Montagekapazitäten.

Vor allem der Speichermarkt befindet sich weiterhin in einer schwierigen Phase. Sowohl DDR5- als auch NAND-Flash-Produkte sind zuletzt deutlich teurer geworden. Gleichzeitig konkurrieren Consumer-Produkte indirekt mit dem boomenden KI- und Rechenzentrumsmarkt um Fertigungskapazitäten und Investitionen der Halbleiterhersteller.

Eine Auslieferung erst gegen Ende des Jahres könnte sich für Valve allerdings als zweischneidiges Schwert erweisen. Je länger Kunden auf ihre Hardware warten müssen, desto größer wird das Risiko von Stornierungen. Während der Wartezeit könnten sich Interessenten alternativ für einen klassischen Gaming-PC, ein Gaming-Notebook, einen Handheld oder eine Konsole entscheiden. Hinzu kommt, dass sich bei langen Lieferzeiten auch Änderungen beim Verkaufspreis oder der Hardwarekonfiguration negativ auf die Kundenzufriedenheit auswirken könnten.

Dabei gilt außerdem: Reservierungen sind noch keine abgeschlossenen Verkäufe. Erst wenn Valve die Systeme tatsächlich ausliefert, werden aus den Vorbestellungen echte Umsätze. Lange Wartezeiten erschweren deshalb nicht nur die Produktionsplanung, sondern können auch die Umwandlung von Reservierungen in tatsächliche Verkäufe beeinträchtigen.

Ob sich die Steam Machine langfristig durchsetzt, hängt ohnehin nicht ausschließlich von ihrer Hardware ab. Entscheidend wird sein, wie gut das Gesamtpaket aus Hard- und Software funktioniert. Zu den wichtigsten Faktoren zählen unter anderem die Kompatibilität von SteamOS mit möglichst vielen Spielen, zuverlässige Shader-Kompilierung, schnelle Suspend- und Resume-Funktionen, eine nahtlose Controller-Integration, Unterstützung von Anti-Cheat-Systemen sowie eine möglichst einfache Nutzung am Fernseher. Gerade dieser Konsolenkomfort ist einer der größten Vorteile gegenüber einem klassischen Windows-PC.

Ein erfolgreicher Marktstart könnte zudem positive Auswirkungen auf zahlreiche Hardware-Hersteller haben. Eine hohe Nachfrage nach der Steam Machine würde voraussichtlich auch den Markt für kompakte PC-Gehäuse, energieeffiziente Prozessoren, Small-Form-Factor-Kühllösungen sowie Controller und weiteres Zubehör beleben. Sollten die Lieferengpässe jedoch bis weit in das Jahr 2026 anhalten, könnte dieser positive Effekt deutlich geringer ausfallen als ursprünglich erhofft. Für Valve besteht daher die Herausforderung darin, die Produktion möglichst schnell zu steigern, ohne Abstriche bei Ausstattung oder Qualität der Steam Machine machen zu müssen.

Quelle: Toms Hardware