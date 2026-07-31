Seagate kündigt 50-TByte-Festplatten für Ende 2027 an

Seagate hat im Rahmen der Vorstellung seiner jüngsten Geschäftszahlen nicht nur einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung gegeben, sondern auch neue Details zur kommenden Generation seiner HAMR-Festplatten veröffentlicht. Demnach befindet sich das Unternehmen auf Kurs, bereits 2027 erste Festplatten mit mehr als 50 TByte Speicherkapazität für ausgewählte Kunden bereitzustellen.

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Allerdings richtet sich dieser Meilenstein zunächst ausschließlich an Hyperscaler, Cloud-Anbieter und KI-Unternehmen. Für den klassischen Endkundenmarkt werden derartige Laufwerke vorerst keine Rolle spielen.

Wie Seagate-Finanzchef Gianluca Romano während der Telefonkonferenz mit Investoren erklärte, arbeitet das Unternehmen derzeit daran, eine Speicherdichte von mehr als 5 TByte pro Magnetscheibe (Platter) zu erreichen. Kombiniert mit zehn Plattern pro Laufwerk würde dies eine Gesamtkapazität von über 50 TByte ermöglichen – ein neuer Rekord für mechanische Festplatten.

Die ersten Exemplare sollen Ende 2027 an OEMs und Rechenzentrumsbetreiber zur Qualifizierung ausgeliefert werden. Nach erfolgreichen Validierungs- und Zertifizierungsprozessen könnten die Laufwerke anschließend in größeren Stückzahlen zum Einsatz kommen. Damit würde Seate die bereits Mitte 2025 Pläne in die Tat umsetzen, marktreife 50TB-Festplatten 2028 auszuliefern.

Bereits heute setzt Seagate auf seine HAMR-Plattform Mozaic 4+, die derzeit Festplatten mit einer Kapazität von bis zu 44 TByte ermöglicht. Nach Unternehmensangaben soll diese Generation bis Ende 2026 bereits rund 50 Prozent aller ausgelieferten HAMR-Modelle ausmachen. HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) nutzt einen Laser, um die Magnetschicht während des Schreibvorgangs kurzfristig zu erhitzen. Dadurch lassen sich deutlich kleinere magnetische Bereiche stabil beschreiben, was eine wesentlich höhere Datendichte als bei herkömmlichen HDDs ermöglicht.

Die angekündigten 50-TByte-Laufwerke basieren bereits auf Mozaic 5+, der nächsten Generation der HAMR-Technologie. Diese soll erstmals Speicherdichten von über 5 TByte pro Platter ermöglichen und bildet damit die Grundlage für Festplatten jenseits der 50-TByte-Marke. Wie üblich werden die Laufwerke zunächst intern bei Seagate umfangreichen Tests unterzogen. Anschließend folgen Qualifizierungsphasen bei OEM-Partnern und Betreibern großer Rechenzentren. Erst nach erfolgreicher Freigabe werden die neuen Modelle in den regulären Einsatz gehen.

Für Seagate ist die kontinuierliche Steigerung der Speicherdichte ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie. Je mehr Daten sich auf einer einzelnen Magnetscheibe unterbringen lassen, desto mehr Kapazität kann pro Laufwerk bereitgestellt werden, ohne dass proportional mehr Material oder Produktionskapazitäten erforderlich sind. Nach Einschätzung des Unternehmens trägt dieser Ansatz dazu bei, die Kosten pro Terabyte trotz steigender Kapazitäten vergleichsweise stabil zu halten. Gleichzeitig kann Seagate seine Produktionsmenge – gemessen in ausgelieferten Exabyte – erhöhen, ohne milliardenschwere Investitionen in zusätzliche Fertigungsanlagen vornehmen zu müssen.

Quelle: Seagate Earnings Call