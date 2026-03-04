Seagate liefert Festplatten mit 44 TByte aus

Seagate hat offiziell die nächste Generation seiner massentauglichen Festplatten-Plattform vorgestellt: Mozaic 4+. Damit liefert der Hersteller laut eigener Angaben die derzeit höchste Kapazität bei mechanischen HDDs – bis zu 44 Terabyte pro Laufwerk – und bringt diese bereits in Produktion und Einsatz bei führenden Hyperscale-Cloud-Providern.

Die neue Mozaic 4+ Plattform basiert wie frühere Generationen auf Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), der hitzeunterstützten magnetischen Aufzeichnungstechnik, die Seagate bereits 2002 demonstriert hatte. Mozaic 4+ erweitert das Konzept des Herstellers, präzise ultradichte Spuren auf magnetischen Scheiben zu schreiben, um einen weiter optimierten Write-Head-Aufbau, eine verbesserte Suspension-Architektur und einen leistungsfähigeren System-on-Chip. Diese Komponenten zusammen sollen es ermöglichen, Daten bei höherer Dichte und gleichzeitig mit hoher Zuverlässigkeit zu speichern – ein entscheidender Faktor, wenn enorme Datenmengen für KI-Analysen, Modelltraining oder archivierte Inhalte vorgehalten werden müssen.

Mit bis zu 44 TByte je Laufwerk setzt Seagate nach eigener Einschätzung einen neuen Branchenrekord. Die Qualifikation und Volumenfertigung mit zwei großen Hyperscale-Cloud-Anbietern sollen unterstreichen, dass der Übergang von Laborprototypen zu produktiv einsetzbaren Speichermedien erfolgreich ist. Laut Pressemitteilung ist dies Ausdruck des konsequenten Fortschritts entlang Seagates Roadmap: Von heute rund 4 TByte pro Platter hin zu künftig angestrebten 10 TByte pro Scheibe, was Kapazitäten von bis zu 100 TByte pro HDD ermöglichen könnte.

Ein zentraler Vorteil der neuen Plattform soll in der Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit großer Speicherinstallationen liegen: Die gesteigerten Kapazitäten sollen Rechenzentren helfen, den Infrastruktur-Footprint und Energieverbrauch pro gespeicherten Terabyte zu reduzieren und gleichzeitig die Gesamtkosten über die Lebensdauer der Hardware zu senken. Gerade im KI-Kontext, wo Trainingsdaten und Modelle stetig wachsen, spielt diese Effizienz eine immer größere Rolle.

Seagate hebt zudem hervor, dass die vertikale Integration der kritischen Photonik-Komponenten – insbesondere der Laser-technischen Elemente für HAMR – entscheidend zur Gesamtleistung und Wirtschaftlichkeit beiträgt. Durch eigene Fertigung und engeren Design-Kontrolle will das Unternehmen Lieferketten-Risiken minimieren und die Zuverlässigkeit weiter erhöhen.

Mozaic 4+ Festplatten mit 44 TByte werden laut Seagate bereits in Datacenter-Umgebungen eingesetzt; eine breitere Markteinführung steht an, sobald weitere Kundenqualifikationen abgeschlossen sind.

Quelle: Pressemitteilung