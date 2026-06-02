Computex: Lian Li zeigt kommende Gehäuse

Auf der heute in Taiwan eröffneten Hardware-Messe Computex zeigt Lian Li wie jedes Jahr etliche neue Gehäuse, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Dazu gehören zwei neue interessante Modelle der Marke Lancool sowie drei Neuheiten, die unter Lian Li selbst angeboten werden. Fast alle setzen auf durchsichtige Seitenteile und mehr oder weniger viel RGB-Beleuchtung.

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Dabei erweitert Lian Li sein Gehäuseportfolio in nahezu alle Richtungen und deckt damit unterschiedlichste Einsatzszenarien ab – vom kompakten Gaming-System bis hin zur professionellen Workstation. Mit dem Lancool 4, Lancool 207XL, V2000, O11 EVO RGB V2 und dem B4-mATX präsentiert der Hersteller mehrere Modelle mit klar voneinander abgegrenzten Schwerpunkten.

Das neue Lancool 4 setzt vor allem auf Präsentation und Airflow. Die Front wird von einer gebogenen Glasscheibe dominiert, hinter der drei vorinstallierte 140-mm-ARGB-Lüfter mit Dual-Light-Zone-Beleuchtung arbeiten. Zusammen mit den drei Seiten aus Temperglas entsteht ein nahezu panoramischer Blick auf die verbaute Hardware. Besonders interessant ist die modulare untere Kammer: Sie kann zusätzliche HDD-Montageplätze aufnehmen, als Luftführung dienen oder Platz für weitere Lüfter schaffen. Je nach Konfiguration lassen sich die Bodenlüfter sogar angewinkelt montieren, um die Grafikkarte gezielt mit Frischluft zu versorgen. Ein weiteres Designmerkmal ist das rückseitig positionierte Netzteil, das für einen „schwebenden“ Mainboard-Look sorgt.

Das Lancool 4 soll im dritten Quartal dieses Jahres in Schwarz und Weiß für 130 US-Dollar auf den Markt kommen.

Mit dem Lancool 207XL richtet sich Lian Li an Nutzer, die maximale Kühlleistung in einem klassischen Mid-Tower-Format suchen. Zwei große 170-mm-Frontlüfter und ein 140-mm-Hecklüfter gehören bereits zur Serienausstattung. Ergänzt wird das Konzept durch zwei Bodenlüfter mit Cross-Flow-Design, die die Grafikkarte direkt mit Frischluft versorgen sollen. Das Gehäuse unterstützt ATX-Mainboards, 360-mm-Radiatoren sowie Standard-ATX-Netzteile und eignet sich damit für leistungsstarke Gaming- und Content-Creation-Systeme.

Das Lancool 207XL soll erst im vierten Quartal erscheinen, wieder in Schwarz und Weiß. Der Listenpreis liegt bei 110 Dollar.

Deutlich größer fällt das Lian Li V2000 aus. Das Gehäuse orientiert sich an professionellen Server- und Workstation-Anforderungen und bietet enorme Platzreserven. Unterstützt werden EEB-Mainboards, zwei Netzteile sowie bis zu sechs seitlich montierte Festplatten. Mit acht Erweiterungsslots, Unterstützung für 420-mm-Radiatoren und einem integrierten Digitaldisplay inklusive Temperatursensor richtet sich das Modell klar an Enthusiasten und professionelle Anwender. Für den Transport sorgen integrierte Rollen an der Unterseite. Die neu entwickelten Mesh-Panels verbinden dabei hohe Luftdurchlässigkeit mit einer hochwertigen Optik.

Das Lian Li V2000 ist für das dritte Quartal geplant und soll lediglich in Schwarz für 240 Dollar kommen.

Eine moderne Interpretation des beliebten O11-Konzepts liefert das O11 EVO RGB V2. Auffällig sind die reflektierenden ARGB-Lichtleisten an Ober- und Unterseite des Gehäuses. Technisch setzt Lian Li auf ein besonders flexibles Innenlayout: Das Mainboard-Tray kann vertikal verstellt werden und unterstützt neben klassischen ATX- und mATX-Platinen auch Back-Connect-Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Eine separate Seitenkammer für die AiO-Wasserkühlung trennt Zu- und Abluftströme voneinander und soll so die Kühlleistung verbessern. Hinzu kommen ein dreifach verstellbarer Radiatorrahmen im Deckel sowie ein angewinkelter Lufteinlass im Bodenbereich zur besseren GPU-Kühlung.

Das Lian Li O11 EVO RGB V2 soll im vierten Quartal in Schwarz und Weiß für 170 Dollar verfügbar sein.

Wer hingegen möglichst viel Leistung auf kleinem Raum unterbringen möchte, sollte einen Blick auf das B4-mATX werfen. Das gemeinsam mit DAN Cases entwickelte Gehäuse fasst lediglich 21,3 Liter Volumen und ist dennoch überraschend flexibel. Nutzer können zwischen einer Holz- oder Mesh-Front wählen und sowohl klassische als auch vertikale Hardware-Layouts realisieren. Unterstützt werden mATX-Mainboards, Grafikkarten mit bis zu 358 mm Länge sowie Wasserkühlungen bis 360 mm. Bereits ab Werk sind zwei schlanke 120-mm-Lüfter im Deckel installiert. Für vertikale Konfigurationen bietet Lian Li zusätzlich das optionale AeroDeck-Modul an, das die Luftzirkulation weiter verbessern soll.

Das Lian Li B4-mATX soll schon Ende Juli erscheinen. Die Preise für die Mesh-Versionen liegen bei 70 bzw. 75 Dollar, die Holz-Modelle kosten 85 bzw. 90 Dollar – jeweils in Schwarz und Weiß.

Quelle: Eigene