NZXT H6 RGB+ Gehäuse im Test

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Einleitung

NZXT stellt heute, am 02.06.2026, auf der Computex 2026 das H6 und das H6 RGB+ Gehäuse vor. Dazu gehören passende Lüfter. Der Hersteller will mit diesen Produkten eine neue Generation kompakter Gehäuse und Lüfter anbieten. Die RGB-Lüfterserie wurde überarbeitet und es gibt neue Ultra RGB Lüfter. NZXT will damit eine klare Strategie verfolgen: mehr Premium-Anmutung, moderne Kühlkonzepte und ein stärker vernetztes Hardware-System. All das soll zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Dieser Preis soll auch für anspruchsvolle Mainstream-Computerbauer interessant sein.

Wir hatten vor der offiziellen Vorstellung bereits die Gelegenheit, das H6 RGB+ auszuprobieren. Jetzt wollen wir wissen, ob das neue H6-Konzept die hohen Erwartungen an Design, Verarbeitung und Airflow erfüllt.

Modellarten

Das NZXT H6 wird auf dem Markt in zwei verschiedenen Varianten platziert:

Modell RGB Beleuchtung Vorinstallierte Lüfter Controller Preisbereich H6 Nein ohne Lüfter Nein ca. 115 € H6 RGB+ Voll RGB 2× F360 RGB Reverse + 1× F120 RGB Control Hub Lite ca. 200 €

Die Gehäusevarianten sind in beiden Modellen in der Farbe Schwarz oder Weiß erhältlich.