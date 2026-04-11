NZXT H9 Flow Gehäuse im Test

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Einleitung

Mit dem H9 Flow hat NZXT ein modernes Gehäuse im Portfolio, das vor allem auf hohe Kühlleistung und ein auffälliges Showcase-Design ausgelegt ist. Das Modell erschien erstmals Anfang 2023 und richtet sich an Nutzer, die leistungsstarke Gaming- oder Workstation-Systeme aufbauen möchten.

Dank seines Dual-Chamber-Aufbaus trennt das Gehäuse den sichtbaren Hardwarebereich von Netzteil, Datenträgern und Kabeln, was für einen aufgeräumten Innenraum und eine bessere Luftzirkulation sorgt. Unterstützt werden Mainboards bis zum ATX-Format sowie große Grafikkarten und umfangreiche Kühlkonfigurationen mit mehreren Lüftern und Radiatoren. Große Glasflächen an Front und Seite geben den Blick auf die verbaute Hardware frei und machen das H9 Flow besonders interessant für Systeme mit Beleuchtung oder individuell gestalteten Builds.

Zusätzlich hat uns der Hersteller ein Umbaukit für das H9 Flow zur Verfügung gestellt, mit dem sich das Gehäuse auf die aktuelle H9 Flow RGB+ Variante aufrüsten lässt. Wie sich das Gehäuse im Detail schlägt und welche Stärken und Schwächen es im Alltag zeigt, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Modellarten

Das NZXT H9 Flow wird auf dem Markt in drei verschiedenen Varianten platziert:

Modell RGB Beleuchtung Vorinstallierte Lüfter Controller Preisbereich H9 Flow Nein 3× F140Q + 1× F120Q Nein ca. 120 bis 140 € H9 Flow RGB Teilweise 1× F420 RGB Core + 1× F120Q Nein ca. 150 bis 170 € H9 Flow RGB+ Voll RGB 2× F420 RGB Core + 1× F120 RGB Ja, NZXT Control Hub ca. 230 bis 250 €

Die Gehäusevarianten sind in allen drei Modellen in der Farbe Schwarz oder Weiß erhältlich.