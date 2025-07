Lian Li O11D Mini V2 Flow Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem Lian Li O11D Mini V2 aktualisiert der Hersteller seine knapp 4,5 Jahre alte Vorgängerversion des Gehäuses. Diese haben wir damals ebenfalls getestet und daher sind wir gespannt, ob der Nachfolger unsere damaligen Kritikpunkte ausmerzen kann.

Die neue Version besitzt ein nur 2 Liter größeres Volumen und macht damit zum Beispiel Platz für ein vollwertiges ATX-Netzteil, was beim Vorgängermodell noch nicht möglich war. Es werden zudem ATX-Back-Connect Mainboards unterstützt, die damals noch nicht auf dem Markt waren. Neben einigen weiteren Features wurde auch die Optik modernisiert. So gibt es äußerlich kaum noch eine Unterbrechung zwischen die beiden Echtglasbereichen und im Inneren wurde ein farblich einheitlicheres Bild gewählt, was vor allem bei der weißen Variante positiv ins Auge sticht.

Erhältlich ist das neue V2 Modell in Schwarz und Weiß jeweils ohne oder mit fünf vorinstallierten Lüftern (Flow-Variante). Das O11D Mini V2 soll bei 89,99 Euro und das V2 Flow bei 99,99 Euro liegen, was vor allem die Flow-Variante zu einem Preis-Leistungstipp machen könnte, wenn das Gehäuse auch mit seinem restlichen Werten überzeugen kann.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Anleitung, Einwegkabelbindern, Gummierungen, zwei Halterungen für den vertikalen Einbau einer Grafikkarte sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware.