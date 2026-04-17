Meta Quest: VR-Headset wird teurer

Meta erhöht die Preise für seine Virtual-Reality-Headsets der Reihe Meta Quest. Betroffen sind davon die beiden Modelle Meta Quest 3 und Meta Quest 3S. Die Preiserhöhungen greifen offiziell ab dem 19. April 2026 und spiegeln sich im Handel derzeit deswegen also noch nicht direkt wider. Wer Interesse an dem VR-Headset hat, sollte vermutlich schnell zuschlagen, bevor sich das Bild wandelt.

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Folgende Preiserhöhungen für die Meta Quest 3|3S sind ab dem 19. April 2026 gültig, wie Meta in einem offiziellen Blog-Post mitgeteilt hat:

Meta Quest 3S (128 GByte): 359,99 Euro statt 329,99 Euro

Meta Quest 3S (256 GByte): 469,99 Euro statt 439,99 Euro

Meta Quest 3 (512 GByte): 619,99 Euro statt 549,99 Euro

Die Preise für das Zubehör der Meta Quest bleiben identisch. Die Begründung für die Preiserhöhungen ist alles andere als überraschend. So verweist das Unternehmen, das auch hinter den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und dem Messenger WhatsApp steckt, auf die anhaltende Speicherkrise. Letztere hat kürzlich ja auch für deutliche Preiserhöhungen bei Sonys PlayStation 5 gesorgt, um nur ein weiteres Beispiel von vielen zu nennen.

Quelle: Meta