Sony PlayStation 5: Preiserhöhung für die Spielekonsole

Sony dreht an der Preisschraube. So erhöht man die Preise der PlayStation 5, ihrer Digital Edition sowie auch der PS5 Pro. Man macht also im Grunde einen Rundumschlag. Alle drei Varianten der Spielekonsole werden ab dem 2. April 2026 rund 100 Euro teurer. Das entspricht je nach Modell durchaus einer prozentualen Preiserhöhung von ca. 20 %. Eine klare Begründung für die Preiserhöhungen liefert der Hersteller bedauerlicherweise nicht.

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Eher vage verweist Sony nur auf den „anhaltenden Druck auf die globale Wirtschaftslage“. Vermutlich werden die Japaner ebenfalls von der aktuellen Speicherkrise hart getroffen und die Preise für die Komponenten sind deutlich gestiegen. Inwiefern vielleicht aber auch Steigerungen der Marge stattfinden, ist schwer zu sagen. Laut Sony seien die Preiserhöhungen ein „notwendiger Schritt.“ Folgende Preise gelten deswegen ab 2. April 2026:

PS5 – 649,99 €

PS5 Digital Edition – 599,99 €

PS5 Pro – 899,99 €

Parallel steigt auch noch der Preis des PlayStation Portal Remote Players. Er wird ab 2. April 2026 nämlich 249,99 Euro kosten. Das entspricht einer Preiserhöhung um 30 Euro. Letzten Endes müssen Konsoleros also bald tiefer in die Tasche greifen. Es handelt sich bereits um die dritte Preiserhöhung der PlayStation 5. 2020 kam die PS5 mit Disc-Laufwerk für 499,99 Euro auf den Markt. Die Digital Edition wechselt bei Release für 399,99 Euro den Besitzer.

Dazu gesellt sich noch eine indirekte Preiserhöhung durch Shrinkflation. Denn Sony hat seit Veröffentlichung der Slim-Varianten den Ständer zur vertikalen Aufstellung aus dem Lieferumfang gestrichen.

Quelle: PlayStation Blog