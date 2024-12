Epic Games Store: Ab sofort ist “The Lord of the Rings: Return to Moria” gratis

In dieser Woche gibt es im Epic Games Store ein neues Überraschungs-Spiel gratis. So hatte die Plattform zur Abwechslung einmal nicht vorab mitgeteilt, welcher Titel die Gratis-Games aus der letzten Woche ablösen würde. Obendrein gibt es Gerüchte, laut denen Apple ab dem nächsten Donnerstag nicht nur einmal die Woche, sondern wieder täglich ein neues Spiel kostenlos zur Verfügung stellen will. Eine ähnliche Aktion hatte es schon 2023 zu den Feiertagen gegeben, sodass eine Wiederbelebung wahrscheinlich wirkt.

In dieser Woche ist dann jedenfalls der Titel “The Lord of the Rings: Return to Moria” gratis. Dabei handelt es sich um ein Survival-Crafting-Spiel mit Multiplayer-Optionen im Universum von “Der Herr der Ringe”. Natürlich verbirgt sich hinter der Spendierlaune von Epic Games kein reiner Altruismus. Vielmehr will man über die wöchentlichen Freebies natürlich Neukunden zu seiner Plattform locken. Da schwingt immer die Hoffnung mit, dass diejenigen, welche die kostenlosen Spiele der Woche mitnehmen, irgendwann auch ein paar Euro in kostenpflichtige Games investieren.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit dem neuen Gratis-Game der Woche! Wer das Spiel schon in seiner Sammlung hat oder schlichtweg keinen Gefallen daran findet: In der nächsten Woche gibt es ja ab Donnerstag wieder eine Ablösung.

Quelle: Epic Games