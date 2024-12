PlayStation und Xbox: Die persönlichben Jahresrückblicke für 2024 sind da

Sowohl Sony als auch Microsoft haben ihren Jahresrückblick für PlayStation und Xbox veröffentlicht. Besitzer entsprechender Konsolen können diese Wrap-ups aufrufen und personalisierte Statistiken zu ihrem Spielverhalten einsehen. Beispielsweise gibt es Aufschluss darüber, welches Spiel im Gesamtjahr oder einzelnen Monaten am meisten gespielt worden ist. Auch lässt sich einsehen, in welchem Monat das Gaming besonders hoch im Kurs gestanden hat.

Dabei startete das PlayStation 2024 Wrap-up mit Schwierigkeiten und war zunächst für über 24 Stunden wieder offline. Inzwischen lässt es sich unter diesem Link aber wieder abrufen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich Interessierte mit einem PSN-Konto einloggen. Die Daten werden bis 10. Januar auch laufend aktualisiert, sollte sich da noch etwas an den Ranglisten ändern. Schließlich ist das Jahr noch nicht gänzlich verstrichen.

Voraussetzung um den Jahresrückblick für die an PS4 und PS5 gezockten Spiele abzurufen ist, dass mindestens 10 Stunden in diesem Jahr gezockt worden sind. Den Xbox-Jahresrückblick mit sehr ähnlichen Zusammenfassungen gibt es an dieser Stelle zu finden. Spannend ist, dass dort aber auch eure PC-Games eingerechnet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr sie im Microsoft Store gekauft habt.

Quelle: PlayStation