LG stampft die Produktion von Blu-ray und UHD Blu-ray Playern ein

Der Markt für optische Medien hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter ausgedünnt. PC-Spieler etwa sind es schon lange gewohnt, ihre Games nur noch digital zu erwerben. Auch an Spielekonsolen breitet sich diese Praxis aus. Deswegen hat Sony beispielsweise in die PlayStation 5 Pro bereits kein Disc-Laufwerk mehr integriert und bietet es nur als optionales Zubehör an. Auch die Verkaufszahlen von CDs, aber auch DVDs, Blu-rays und UHD Blu-rays fallen seit Jahren. Ein weiterer Hersteller zieht nun die Reißleine: LG.

So beenden die Südkoreaner die Produktion ihrer Blu-ray und Ultra HD Blu-ray Player. Dazu zählten Modelle wie die durchaus verbreiteten UBK80 und UBK90. Schon seit 2018 hat LG dann auch keine neuen Abspielgeräte mehr veröffentlicht und lediglich bestehende Serien weiter angeboten. Jetzt werden aber nur noch die Lager geleert und Bestände abverkauft. Da ist man in guter Gesellschaft: Oppo und Samsung hatten den Markt für Blu-ray bzw. UHD Blu-ray Player jeweils bereits 2018 und 2019 verlassen.

Letzten Endes überlässt LG den Markt damit im Wesentlichen Panasonic und Sony. Die haben zwar ebenfalls seit 2018 keine neuen Modelle mehr vorgestellt, bieten bestehende aber weiterhin an. Der Markt für Ultra HD Blu-rays spricht aber nur noch Enthusiasten an. So kosten neue Veröffentlichungen in der Regel 25 bis 30 Euro für einzelne Filme. Das Gros der Anwender nutzt noch ältere Medien wie die DVD oder ist zum Streaming gewechselt.

Quelle: FlatpanelsHD