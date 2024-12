Xiaomi YU7: Das ist das zweite E-Auto des Unternehmens

Xiaomi hat mit dem SU7 bereits sein erstes E-Auto in China auf den Markt gebracht. Das Fahrzeug ist dort ein großer Erfolg und hat sich innerhalb eines Jahres über 120.000-mal verkauft. Inzwischen ist mit dem neuen Modell Xiaomi YU7 ein zweites Auto geplant. In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Limousine, sondern um ein SUV. Als Erscheinungszeitraum hat der Gründer und CEO des Unternehmens, Lei Jun, bereits den Juni bzw. Juli 2025 in Aussicht gestellt.

Durch entsprechende Zertifizierungsstellen ist auch schon bekannt, dass der Xiaomi YU jeweils einen Front- und Heckmotor mit 288 bzw. 220 kW. Als Höchstgeschwindigkeit des E-Autos sind 253 km/h genannt. Es handelt sich um einen Fünfsitzer mit Maßen von 4.999 mm (Länge) x 1.996 mm (Breite) x 1.600 mm (Höhe) bei einem Gewicht von 2.405 kg.

Hergestellt wird das E-Auto in Xiaomis Fabrik in Yizhuang, Beijing. Der Xiaomi YU7 wird abermals nur in China auf den Markt kommen. Den Preis des E-Autos kennen wir zudem noch nicht. Er dürfte wohl etwas über dem des Xiaomi SU7 liegen, welcher in China ab umgerechnet etwa 27.000 Euro den Besitzer wechselt.

Quelle: Lei Jun (Weibo)