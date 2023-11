Xiaomi SU7: Das ist das erste E-Auto des Herstellers

Xiaomi ist zwar hierzuland primär für seine Smartphones, Tablets, Notebooks und Co. bekannt, entwickelt aber auch E-Fahrzeuge. Inzwischen sind sogar Bilder des ersten E-Autos von Xiaomi verfügbar. Das liegt daran, dass die Hersteller in China ihre neuen Fahrzeuge stets beim Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) anmelden müssen. Das MIIT veröffentlicht dann regelmäßig vor den Herstellern selbst Bilder und technische Daten – so auch im Fall des kommenden E-Autos Xiaomi SU7.

Dabei handelt es sich um einen Sedan, der in mehreren Varianten erscheinen soll und vom Auftragsfertiger Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd. (BAIC) hergestellt wird. Es sollen schon im Rahmen der Testproduktion Exemplare vom Band gelaufen sein. Vorbestellungen will Xiaomi dann wohl ab Jahresende 2023 annehmen. Die Auslieferung soll im Februar 2024 beginnen. Zu bedenken ist, dass dieses Modell nur für den chinesischen Markt gedacht ist.

Offenbar soll der Xiaomi SU7 auch eine Kamera zur Gesichtsentsperrung mit sich bringen. Mindestens zwei Versionen sind auch schon mit Daten bedacht worden. Eine nutzt einen Motor mit 220 kW (RWD), die andere einen mit 495 kW (AWD) bzw. genau genommen 220 kW + 275 kW. Das zuerst genannte Modell wieg 1.980 kg und fährt bis zu 210 km/h schnell. Die leistungsfähigere Variante wiegt 2.205 g und fährt bis zu 265 km/h schnell.

Geplant sind am Ende aber sogar drei Versionen des E-Autos: die Xiaomi SU7, SU7 Pro und SU7 Max. Es wird auch Versionen mit und ohne LiDAR geben. Als Betriebssystem soll die neue Plattform HyperOS herhalten, die Xiaomi in China mittlerweile auch für Smartphones einsetzt. Die Massenproduktion der neuen E-Autos ist für den Dezember 2023 angesetzt.

Ob Xiaomi seine E-Autos irgendwann auch in Europa anbieten könnte, steht derzeit in den Sternen.

