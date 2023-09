E-Auto-Hersteller Nio plant ein eigenes Smartphone

Nio ist ein chinesischer Hersteller von E-Autos, der mittlerweile auch in Deutschland vertreten ist. Doch in China steht inzwischen auch die Veröffentlichung des ersten Smartphones des Unternehmens an. Die offizielle Vorstellung ist für den 21. September 2023 angesetzt. Im Netz sind bereits erste Bilder des mobilen Endgeräts von Nio aufgetaucht. Auch zumindest einige der Spezifikationen sind durchgesickert.

Demnach werde das Smartphone aus dem Hause Nio den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 einspannen, bis zu 16 GByte RAM bieten und bis zu 1 TByte Speicherplatz integrieren. Auch ist schon bekannt, dass der verbaute Akku mit 100 Watt aufgeladen werden kann. Nio nutzt zudem einen Fingerabdruckscanner unter dem Display.

Offen ist jedoch, wie die Kameraausstattung ausfallen wird. Da zeigen die Bilder nur, dass die Frontkamera in einem mittigen Punch-Hole sitzt. Zum Aufbau der Hauptkamera sind aber noch keine Fakten bekannt. Somit müssen wir auf die weiteren technischen Daten wohl noch etwas warten.

Dass Nio sein Smartphone auch in Europa veröffentlicht, ist eher unwahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich. Man darf gespannt sein.

Quelle: CNEVPost