Herbstaktion: Office 2021 ab 13,05 & Windows 11 unter 10 Euro

Der Sommer ist vorbei und es gibt bereits eine Herbstaktion bei einem der bekannten Lizenzhändler, bei der das bekannte, neueste Office 2021 bereits ab zwei Dutzend Euro zu haben ist. Daneben gibt es OEM-Lizenzschlüssel für Windows 11 und Windows 10 im Doppelpack bereits ab je 9,63 bzw. 6,01 Euro sowie Office 2021 im Sammelpaket auch schon ab 13,05 Euro. Für diesen “Autumn Sale” hat uns der Händler zudem Rabattcodes für bis zu 62 Prozent Nachlass auf ausgewählte Software zur Verfügung gestellt.

Die aktuellen Betriebssysteme und populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen (Windows 11 hier). Man benötigt aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Dazu gehört bekanntlich auch Godeal24. Nachdem der Händler zuvor nur wenige Bewertungen bei Trustpilot hatte, sind es mittlerweile über 3000 und diese sind zu 98 Prozent positiv, sodass der Anbieter insgesamt als “hervorragend” eingestuft wird.

Das neue Windows 11 Home Betriebssystem bietet u.a. eine frische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Microsoft-Teams-Integration, um auch von Zuhause aus einfacher und schneller mit Kollegen, Verwandten und Freunden per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben. Windows 11 kann direkt bei Microsoft in verschiedenen Formaten wie als ISO-Datei für eine DVD oder einen USB-Stick oder auch per Installationsassistent heruntergeladen und aufgespielt werden. Nach Installation wird aber auch bei Windows 11 ein Lizenzschlüssel benötigt. Godeal24 hat den Preis für diesen Key im Rahmen der aktuellen Herbstaktion nun von 205 auf nur noch 9,98 Euro reduziert – sogar ganz ohne Rabattcode!

Billiger wird es nur, wer gleich zwei Lizenzen für Windows 11 im Doppelpack bestellt, vielleicht für einen Freund oder einen Verwandten. Denn Microsoft Windows 11 Home – 2 Keys gibt es derzeit für nur 19,25 Euro – also nur noch 9,63 Euro pro Lizenz!

Wer als Nutzer einer älteren Windows-Version dagegen den Upgrade-Weg zu Windows 11 gehen möchte, sollte sich bei Godeal24 Windows 10 Home anschauen. In der weltweit nutzbaren Version für ein einzelnes System kostet dieser CD-Key normalerweise rund 16 Euro, aber im Rahmen der aktuellen Aktion hat Godeal24 den Preis für den Win10-Lizenzschlüssel auf nur noch 7,15 Euro gesenkt.

Noch günstiger pro Lizenz wird es mit dem Windows 10 Home (32/64 Bit) (2 PC) Doppelpack aus zwei dieser Lizenzen. Dafür fallen normalerweise 82 Euro an, aber für die aktuelle Aktion wurde dieses 2er-Pack auf 12,01 Euro reduziert. Pro Betriebssystemlizenz sind es damit nur noch 6,01 Euro!

Passend zu Windows 11 hat Microsoft auch Office 2021 als Nachfolger der 2016er und 2019er Versionen vorgestellt. Wie die Vorgänger ist auch das neue Office-Paket ein Einzelkauf ohne Abo und enthält Word 2021, Excel 2021 sowie PowerPoint 2021. Dazu kommen Outlook 2021, Access 2021 und Publisher 2021. OneNote ist ebenfalls enthalten, aber diese Software zur Organisation von Notizen ist noch die gleiche wie bei Office 2019.

Der OEM-Key für Office 2021 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 451 Euro, aber Godeal24 hat den Preis aktuell auf nur noch 24,25 Euro gesenkt!

Wer mehr als eine Lizenz benötigt, darf sich bei bei Paketen aus zwei, drei oder sogar fünf Lizenzen bedienen, bei denen die Einzelpreise jedes mal günstiger werden. Das sind im einzelnen:

Office 2021 sowie die Vorgängerversion Office 2019 gibt es außerdem in verschiedenen Kombinationen mit Betriebssystemen, die zusammen günstiger als die jeweils addierten Einzelpreise sind. Mit dem uns zur Verfügung gestellten Rabattcode “SGO62” gibt es zudem 62 Prozent Nachlass:

Wer hingegen ein Office-Paket für sein neues MacBook sucht, sollte sich diese beiden Angebote anschauen:

Dies sind die Highlights des aktuellen Herbstaktion von Godeal24, aber weitere Angebote sind etwa Windows Server 2022 Standard, Microsoft Visio Professional 2021 und Microsoft Project Professional 2021, die mit dem uns ebenfalls zur Verfügung gestellten Rabattcode “SGO50” nur noch die Hälfte kosten. Mehr dazu in der unten verlinkten englischsprachigen Pressemitteilung, in der auch der Bestellprozess noch einmal ausführlich erklärt wird.

Quelle: Pressemitteilung