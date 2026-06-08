Xbox: Microsoft stellt limitierte Jubiläumsedition der Xbox Series X vor

Microsoft bringt die Xbox Series X in diesem Jahr noch als limitierte „XBOX 25th Anniversary Console“. Die Sonderauflage zum 25. Jubiläum der Marke nutzt ein giftgrünes, halbtransparentes Design. So soll diese Optik an die allererste Xbox-Konsole der Redmonder erinnern. Auch einen passenden Controller bringt man passend zur Konsole auf den Markt. Technisch hat sich allerdings nichts getan.

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Es bleibt also unter der Haube eine ganz normale Xbox Series X mit 1 TByte Speicherplatz. Auch ist die Optik in Giftgrün natürlich Geschmackssache, erinnert die Farbe doch eher an Giftmüll, als an Gaming-Euphorie. Doch es wird sicherlich Nostalgiker geben, die sich davon angesprochen fühlen und dieses Design gegenüber der Standardversion bevorzugen.

Passend zur limitierten Auflage der Xbox Series X veröffentlicht Microsoft auch noch den Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, ebenfalls in halbtransparentem Grün. Auch die Buttons des Eingabegeräts sollen dabei an die erste Xbox erinnern.

In den Handel kommen sowohl diese Sonderauflage der Xbox Series X als auch des Controllers allerdings erst im November 2026 in „ausgewählten Märkten“. Ob Deutschland dabei sein wird, wurde noch nicht konkretisiert.

Quelle: Xbox.com