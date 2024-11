Valve Steam Deck OLED: Limitierte Edition in Weiß erscheint am 19.11.2024

Valve hat eine neue Sonderauflage seines Steam Deck OLED angekündigt. So gehr die Limited Edition White in der Farbe Weiß ab dem 19. November 2024 weltweit in den Verkauf. Der Verkaufspreis dieser Variante liegt bei 719 Euro. Das reguläre Steam Deck OLED mit 1 TByte Speicherplatz in der Farbe Schwarz kostet 679 Euro. Somit hat Valve den Preis für die Sonderauflage um 40 Euro angehoben. Immerhin stockt man dafür auch den Lieferumfang etwas auf.

Die technischen Daten des Steam Deck OLED: Limited Edition White bleiben laut Valve identisch zum bisherigen Modell mit 1 TByte Speicherplatz. Es ändert sich also wirklich nur die Farbe des Gehäuses. Aber im Lieferumfang liegen jetzt zusätzlich direkt eine passende Tragetasche und auch ein Mikrofasertuch zur Reinigung bei. Wie streng die Limitierung ist, verrät der Hersteller im Übrigen nicht. Deswegen lässt sich schwer einschätzen, wie schnell diese Variante des PC-Gaming-Handhelds vergriffen sein könnte.

Um Scalpern Steine in den Weg zu legen, kann pro Kunde nur ein Steam Deck OLED: Limited Edition White bestellt werden. Für die Bestellung ist ein Steam-Konto notwendig, das vor November 2024 angelegt worden sein muss bzw. bereits vor diesem Monat einen anderen Kauf getätigt haben sollte. Wenn diese Sonderauflage ausverkauft ist, werden keine Einheiten mehr nachproduziert.

Wer also ein weißes Steam Deck wünscht, sollte sich den 19. November 2024 schon einmal im Kalender vormerken. Die Vorbestellungen werden an jenem Datum genau um Mitternacht beginnen.

Quelle: Valve