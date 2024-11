Nvidia App wagt den Sprung aus der Beta und erhält viele, neue Funktionen

Nvidia bietet schon länger die offizielle Nvidia App an. Bisher hat es sich dabei aber noch um eine Beta gehandelt. Langfristig soll die Anwendung die aktuelle GeForce Experience sowie das Control Panel mit den Treibereinstellungen ersetzen. Ziel ist es also, in einer einzigen Anwendung die Features zu bündeln. Heute wagt die App dann den Sprung aus der Beta und hat in diesem Zuge auch viele neue Optionen erhalten.

Die Version 1.0 der Nvidia App steht ab sofort zum Download bereit. Über die Software, die als Begleit-App für GeForce-Grafikkarten gedacht ist, lassen sich etwa neue Treiber herunterladen oder auch bei Problemen Treiber-Downgrades vornehmen, die 3D-Programmeinstellungen justieren oder auch ein Overlay für Games aktivieren. Ebenfalls erlaubt es die Anwendung nun 4K-Captures mit bis zu 120 fps und im modernen Videocodec AV1 zu erstellen. Voraussetzung ist natürlich, dass die verbaute GPU dies unterstützt.

Weitere Anpassungen sollen die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Etwa prangen in den Treiberinformationen übersichtlichere Bullet-Points mit Angaben zu den neuen Funktionen und Fehlerbehebungen, die Bestandteil der jeweiligen Version sind. Auch ist es über die App jetzt möglich, weitere, externe Apps von Nvidia zu beziehen. Diese richten sich an fortgeschrittene Anwender. Infrage kommen z. B. GeForce Now, Nvidia Broadcast, Nvidia Canvas, Nvidia ICat, Nvidia ChatRTX, Nvidia FrameView und Nvidia RTX Remix.

Die Nvidia App erlaubt es auch, mit nur einem Klick “optimale Settings” für ein Spiel anzulegen. Das ist aber nur eine “Schätzung” von Nvidia, die auf euren Systemspezifikationen basiert. Besser ist es immer noch, selbst die Einstellungen an den eigenen Geschmack anzupassen. Um durch die unterschiedlichen Bereiche der App zu wandern, wechselt ihr zwischen unterschiedlichen Tabs. Etwa bündelt Nvidia im Grafik-Tab die entsprechenden Settings, während sich im Treiber-Tab eben neue Driver beziehen und verwalten lassen.

In den kommenden Wochen und Monaten will Nvidia auch noch weitere Funktionen nachreichen – etwa für Multi-Monitor-Systeme und Custom-Auflösungen.