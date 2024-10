Nvidia: Offizielle App erhält neue Funktionen

Nvidia hat seiner App neue Funktionen spendiert. Die Anwendung steckt aktuell noch in der Betaphase, soll aber vor Jahresende in der finalen Releaseversion zur Verfügung stehen und dann sowohl die GeForce Experience als auch das Nvidia Control Panel ersetzen. Aktuell halten neue Funktionen Einzug. Beispielsweise wäre da die Option, G-Sync zu steuern. Zudem will man über künftige Updates etwa auch die Chance eröffnen, Custom-Auflösungen festzulegen.

RTX HDR steht nun obendrein auch für Multi-Monitor-Systeme zur Verfügung und kann im Grunde für SDR-Spiele einen HDR-Filter anlegen, um das Bild aufzubessern. Eine große Hilfe könnte ebenfalls sein, dass die Nvidia-App euch jetzt darauf hinweisen kann, wenn Inhalte mit DRM-Schutz im Bild sind und dadurch ShadowPlay-Aufnahmen verhindert werden. Dies kann Verwirrung vermeiden.

Auch gibt es nun die Möglichkeit, in der Nvidia-App zu früheren Treiberversionen über ein Downgrade zurückzukehren. Dies kann in Einzelfällen sinnvoll sein, falls es mal Probleme nach einer Aktualisierung gibt.

Die Nvidia-App läuft in der Beta bereits sehr stabil und wird sukzessive um alle Funktionen der GeForce Experience und des Control Panels erweitert. Bis Jahresende soll diese Migration dann abgeschlossen sein.

Quelle: Nvidia