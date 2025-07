Samsung Galaxy S26 muss wohl ohne große Kamera-Upgrades auskommen

Samsung wird im nächsten Jahr natürlich mit der Reihe der Galaxy S26 neue Flaggschiffe auf den Markt bringen. Doch offenbar sollten Nutzer in einem Punkt keine allzu großen Sprünge erwarten: bei der Kamera. So heißt es aktuell aus der Gerüchteküche, dass der südkoreanische Hersteller vor den Samsung Galaxy S28 keine erheblichen Upgrades, sondern mehr kleine Evolutionssprünge plane.

Obacht: Es geht hier nicht um die höherwertigen Samsung Galaxy S26+ und S26 Ultra sowie deren Nachfolgemodelle, sondern explizit um den Einstieg in die Flaggschiffmodelle der Südkoreaner. Das Basismodell, das Samsung Galaxy S26, soll also kaum Sprünge gegenüber dem S25 hinlegen. Eine große Überraschung wäre das allerdings nicht, denn schon seit langem vernachlässigt der Hersteller die Basismodelle in Sachen Kameras eher.

Eine Rolle soll dabei wohl auch spielen, dass Samsung lieber an anderen Fronten arbeiten will. Statt die Kameras deutlicher aufzuwerten, will man die Smartphones lieber mit dünneren Gehäusen ausstatten. Dazu kommt offenbar erheblicher Druck von der Unternehmensführung, weil die mobile Sparte dringend ihre Gewinne maximieren soll, nachdem die Chipsparte beispielsweise aktuell strauchelt. Selbst kommende Ultra-Modelle könnten daher zwar verbesserte Kameras bieten, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem User das in den letzten Jahren gewohnt gewesen sind.

Quelle: SamMobile