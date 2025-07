Nothing Phone (3): Frisches Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Nothing hat sein neues Smartphone-Flaggschiff, das Phone (3), vorgestellt. Man verabschiedet sich dabei von der bisherigen Glyph-Beleuchtung, führt aber eine neue Glyph Matrix ein. Das ist im Grunde eine kleine LED-Anzeige auf der Rückseite. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 15 mit der Oberfläche Nothing OS 3.5. Angetrieben wird das mobile Endgerät von dem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Das Nothing Phone (3) bietet zudem einen AMOLED-Bildschirm mit 6,67 Zoll Diagonale, 1.5K-Auflösung und einer Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits. Die adaptive Bildwiederholrate kann zwischen 30 und 120 Hz pendeln und es kommt PWM-Dimming mit 2.160 Hz für mehr Augenfreundlichkeit zum Einsatz. Im Handel gibt es das Smartphone wahlweise mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz oder 16 GByte RAM und 512 GByte Kapazität.

Das Nothing Phone (3) setzt auf einen Akku mit 5.150 mAh, der via USB-C mit 65 Watt geladen werden kann – und kabellos mit 15 Watt. Zudem ist das Smartphone nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Was die Kamera betrifft, so nutzt dieses Smartphone vorne eine Selfie-Cam mit 50 Megapixeln. Dazu gesellt sich an der Rückseite eine Triple-Kamera mit dreimal 50 Megapixeln für Weitwinkel (OIS), Telephoto und Ultra-Weitwinkel.

Auch mit KI-Funktionen soll das Nothing Phone (3) punkten, etwa Flip to Record. Dafür kann der Anwender die neue Essential-Taste gedrückt halten, das Gerät umdrehen und schon beginnt die automatische Transkription und Zusammenfassung von Gesprächen. Was Updates betrifft, garantiert Nothing im Übrigen fünf Jahre Android-Updates sowie sieben Jahre Sicherheits-Updates. Android 16 soll das Smartphone im 3. Quartal 2025 erhalten.

Preis und Verfügbarkeit

Das Nothing Phone (3) ist in Schwarz und Weiß in jeweils zwei Varianten erhältlich:

12 GB + 256 GB: 799 EUR | 699 CHF

16 GB + 512 GB: 899 EUR | 799 CHF

Der weltweite Pre-Sale startet am 4. Juli 2025 über nothing.tech und bei ausgewählten Handelspartnern. Bei exklusiven Partnern, darunter o2 in Deutschland, MediaMarktSaturn, Telekom, Congstar, Amazon und Sparhandy, sowie Digitec und Sunrise in der Schweiz, ist Phone (3) zum Pre-Sale mit doppeltem Speicher – 512 GB – als Sonderangebot erhältlich für 799 Euro und 699 CHF. Der offene Verkauf beginnt dann am 15. Juli 2025.