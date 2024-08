Nothing Phone (2a) Plus: Mittelklasse-Smartphone mit dem MediaTek Dimensity 7350 Pro

Nothing hat sein neuestes Smartphone aus dem Hut gezaubert: das brandneue Nothing Phone (2a) Plus. Das Gerät soll gewissermaßen ein Brückenschlag sein, denn das Nothing Phone (3) wird erst 2025 auf den Markt kommen. Das neue Mittelklasse-Gerät setzt dabei auf das Betriebssystem Android 14 mit der Oberfläche Nothing OS 2.6 und den MediaTek Dimensity 7350 Pro als SoC. An Bord sind zudem 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Es besteht die Wahl zwischen den Farbvarianten Grau und Schwarz.

In Großbritannien verkauft Nothing das neue Smartphone schon ab dem 3. August 2024 über seinen Nothing Store Soho in London. Es kostet dort 399 britische Pfund. Für die USA hat man schon einen Preis von 399 US-Dollar genannt. Für Deutschland soll eine genauere Ankündigung erst im September 2024 folgen. Dabei verspricht Nothing im Übrigen für das Nothing Phone (2a) Plus drei Jahre große Android-Upgrades und wiederum 4 Jahre Sicherheitspatches.

Das Nothing Phone (2a) Plus setzt auf einen Akku mit 5.000 mAh, der per Schnellladung mit 50 Watt wieder befüllt werden kann. Auch Reverse Charging kann mit 5 Watt verwendet werden. Kabellose Aufladung beherrscht das Gerät jedoch nicht. Als Maße sind 161,7 x 76,3 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 190 g genannt. An Bord ist auch die typische Glyph-Beleuchtung des Unternehmens – mit 26 Zonen. Nach IP54 ist das mobile Endgerät zudem geschützt gegen Staub und Wasser.

Nicht fehlen darf natürlich ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, 2.412 x 1.094 Pixeln als Auflösung, PWM-Dimming mit 2.160 Hz, 120 Hz Bildwiederholrate und 240 Hz Touch-Abtastrate. Die maximale Helligkeit beträgt 1.300 Nits. Vorne sitze auch in einem Punch-Hole die Frontkamera mit 50 Megapixeln. Auch der Fingerabdruckscanner ist in den Screen integriert. Für die Hauptkamera sind hingegen 50 (Weitwinkel, OIS) + 50 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel drin.

Das Nothing Phone (2a) Plus bietet unter anderem die Schnittstellen NFC, Bluetooth 5.3, 4G LTE / 5G, Wi-Fi 6, GPS, USB-C und Co, aber kein eSIM. Stereo-Lautsprecher sind ebenfalls verbaut. Jetzt heißt es nur noch, auf den Preis für Deutschland warten.

Quelle: Pressemeldung