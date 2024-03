Nothing Phone (2a): Neues Mittelklasse-Smartphone ist offiziell

Nothing hat heute sein neues Mittelklasse-Smartphone, das Nothing Phone (2a) vorgestellt. Preislich startet man in diesem Fall ab 320 Euro. Zu den technischen Daten zählt ein AMOLED-Display mit FHD+ als Auflösung, 6,7 Zoll Diagonale, dynamischer Bildrate von 30 bis 120 Hz und Unterstützung für HDR10+. Als Herzstück verbaut man den MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Dabei gibt es das Nothing Phone (2a) mit 8 bzw. 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz. Vorne sitzt eine Frontkamera mit 32 Megapixeln in einem Punch-Hole. Die rückseitige Hauptkamera darf 50 (Weitwinkel, OIS, Samsung GN9) + 50 (Ultra-Weitwinkel, Samsung JN1) Megapixel anlegen. Dabei ist auch die Glyph-Beleuchtung an der Rückseite geblieben, die auch als Benachrichtigungs-LED dienen kann.

Ab Werk ist Android 14 als Betriebssystem installiert, dessen Ultra-HD-Funktion man im Übrigen auch für die Kamera einbezieht. Als Oberfläche kommt Nothing OS 2.5 zum Einsatz. Dabei verspricht der Hersteller für das Nothing Phone (2a) vier Jahre Sicherheits- und drei Jahre große OS-Updates. Man gibt an, dass Sicherheits-Patches regelmäßig alle 2 Monate verteilt werden.

Der Akku des Nothing Phone (2a) erreicht 5.000 mAh und kann mit bis zu 45 Watt geladen werden. Obendrein ist das Smartphone gegen Staub und Wasser nach IP54 geschützt. Dabei hat man die Wahl aus einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Das Nothing Phone (2a) kostet 329 Euro in der Version mit 8 / 128 GByte. Wer auf 12 / 256 GByte aufrüstet, zahlt 379 Euro.

Quelle: Nothing