Nothing Phone (2): Offizielles Bild zeigt das Smartphone vorab

Der Hersteller Nothing, das neue Projekt des OnePlus-Mitbegründers Carl Pei, wird in diesem Jahr sein zweites Smartphone auf den Markt bringen. Bekannt ist schon, dass man dieses Mal stärker ins Premium-Segment vordringen möchte. Denn das Nothing Phone (1) war noch ein Mittelklasse-Modell. Das Nothing Phone (2) wird dabei am 11. Juli 2023 vorgestellt – also schon in der nächsten Woche.

Mittlerweile hat Nothing auch schon vorab ein Teaserbild veröffentlicht. Zu erkennen ist ein überarbeitetes Design für die Glyph-Beleuchtung. Abermals wird eine Dual-Kamera verwendet.

Bestätigt ist ebenfalls bereits, dass das Nothing Phone (2) den Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als SoC verwenden wird. Zu den weiteren Spezifikationen sind aber noch aktuell alle Aspekte offen. Bald werden wir ja mehr wissen – schon am nächsten Dienstag.

Quelle: Nohing (Twitter)