ViewSonic kündigt seinen ersten Gaming-Monitor mit OLED-Panel an

ViewSonic bringt seinen ersten Gaming-Monitor mit OLED-Display auf den Markt: den brandneuen XG272-2K-OLED mit 27 Zoll Diagonale, 240 Hz Bildwiederholrate und integrierter LED-Beleuchtung. Dieser Bildschirm löst mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf. Als Helligkeit nennt der Hersteller 450 Nits. Man unterstützt auch HDR10 sowie die VRR-Standards Nvidia G-Sync (kompatibel) und AMD FreeSync Premium.

Als Reaktionszeit nennt ViewSonic für seinen neuen Gaming-Monitor XG272-2K-OLED pfeilschnelle 0,02 ms (GtG). Der Bildschirm deckt 97 % des DCI-P3-Farbraums ab. Als Schnittstellen stehen wiederum jeweils zweimal HDMI 2.1 und DisplayPort zur Verfügung. Dazu gesellt sich USB-C Port (PD 5V/3A). Über den Anschluss können externe Geräte mit 15 Watt geladen werden, was etwas schwach auf der Brust wirkt. Dazu kommen noch ein USB-Hub (1 up 3 down, USB 3.2) sowie ein klassischer Audio-Ausgang (3,5 mm). Ergänzt wird dieser um zwei integrierte 3 Watt-Stereolautsprecher.

Die Rückseite des ViewSonic XG272-2K-OLED ist weiß gehalten. Dort sitzt such die integrierte RGB-Beleuchtung, die auf Wunsch abschaltbar ist. Im Lieferumfang ist auch eine Fernbedienung enthalten. Für mehr Ergonomie lässt sich der Standfuß um 120 mm in der Höhe verstellen und erlaubt auch die Nutzung im Pivot-Modus. Zusätzlich ist das Display neig- (-5/+20°) und drehbar (+/- 20°).

ViewSonic gewährt auf den OLED-Monitor ViewSonic XG272-2K-OLED zwei Jahre Garantie. Den Preis für Deutschland verschweigt das Unternehme bedauerlicherweise noch. In den USA ist der Monitor bereits für 899,99 US-Dollar zu haben.