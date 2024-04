OnePlus Nord CE4: Mittelklasse-Smartphone startet

Das neue Mittelklasse-Smartphone OnePlus Nord CE4 ist offiziell. Es startet zunächst in Indien. Allerdings bietet das Unternehmen ja inzwischen auch wieder in Deutschland seine mobilen Endgeräte an. Somit darf man etwas Hoffnung haben. Was die technischen Daten betrifft, so nutzt das Smartphone den Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 als SoC, dem 8 GByte LPDDR4X-RAM und bis zu 256 GByte Speicherplatz zur Seite stehen.

Anzeige

Letzterer lässt sich via microSD um bis zu 1 TByte erweitern. Das AMOLED-Display des OnePlus Nord CE4 wiederum kommt auf 6,7 Zoll Diagonale, löst mit 2.412 x 1.080 Pixeln auf und legt 120 Hz Bildwiederholrate an. Überdies unterstützt es HDR10+. Vorne sitzt dann auch die Frontkamera mit 16 Megapixeln. An der Rückseite befindet sich die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, Sony LYT-600, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel, Sony IMX355) Megapixeln.

Das OnePlus Nord CE4 verwendet ab Werk das aktuelle Android 14 mit OxygenOS 14 als Oberfläche. Der Akku des Smartphones weist 5.500 mAh auf und kann mit 100 Watt schnell aufgeladen werden. Nach dem Standard IP54 ist das mobile Endgerät geschützt vor Staub und Wasser. Das Smartphone kommt in den Farben Dark Chrome und Celadon Marble am 4. April 2024 in Indien in den Handel.

Dort kostet das OnePlus Nord CE4 umgerechnet etwa 280 Euro – mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Mit 256 GByte sind es dann umgerechnet etwa 300 Euro. Vorbesteller erhalten zum Smartphone als Dreingabe noch die Kopfhörer OnePlus Nord Buds 2r dazu.

Quelle: OnePlus (Indien)