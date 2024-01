OnePlus bietet ab sofort wieder Smartphones in Deutschland an

Kürzlich hatten wir über zweierlei Dinge berichtet. Einerseits war da die Vorstellung der beiden neuen Smartphones OnePlus 12 und OnePlus 12R für den internationalen Markt. Andererseits ist es tatsächlich wider Erwarten dazu gekommen, dass sich Oppo und Nokia geeinigt haben. So hatte ein Streit um Patente dazu geführt, dass der Verkauf von Smartphones der Marken Oppo, OnePlus, realme und vivo in Deutschland ausgesetzt werden musste. Nach der Einigung ist wieder der Weg frei für mobile Endgeräte. Und OnePlus hat prompt reagiert.

So ist die für Monate quasi leergefegte Website von OnePlus nun wieder mit Produktseiten und Bestellmöglichkeiten gefüllt. Auch die brandneuen OnePlus 12 und OnePlus 12R sind bestellbar – ab jeweils 949 bzw. 699 Euro. In beiden Fällen erfolge die Auslieferung ab dem 20. Februar 2024, so die Produktseiten der Smartphones.

Damit ist ein Anfang gemacht. Nun heißt es abwarten, ob auch die mobilen Endgeräte der Geschwistermarken Oppo, realme und vivo bald wieder im deutschen Handel zu haben sind. Für Kunden ist der Abschluss des Zwists mit Nokia nur von Vorteil, denn sie haben wieder mehr Auswahl auf dem Smartphone-Markt.

Quelle: OnePlus