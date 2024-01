iPhone 15 Pro Max: Das beste Gaming-Phone am Markt?

Seit das iPhone 15 Pro Max Ende September 2023 erschienen ist, sind Apple-Fans ganz aus dem Häuschen. Das neue Smartphone aus dem Hause Apple hat wieder einiges zu bieten und besticht neben seiner herausragenden Kamera mit einem besonders starken Prozessor, glasklarem Bildschirm und jeder Menge hochwertiger Komponenten. Damit sind sich einige mobile Gamer sicher, dass kein anderes Smartphone das iPhone 15 Pro Max im Spielebereich übertreffen kann. Aber stimmt das wirklich?

Mobile Spiele überholen alle anderen Plattformen

Spiele auf dem Smartphone waren noch nie so beliebt wie heute. Längst hat das Smartphone den PC und die Konsolen in Deutschland überholt, misst man ihre Beliebtheit anhand der Spielerzahlen. Und die Tendenz steigt weiter. Mobile Spiele haben zahlreiche Vorteile: Sie sind entweder kostenlos oder deutlich günstiger als PC- und Konsolentitel, dazu steht das Smartphone immer und überall zur Verfügung. Auch die Qualitätsunterschiede zwischen Spiele-Apps und Videospielen werden immer kleiner. Mittlerweile lassen sich sogar zahlreiche AAA-Games per Cloudgaming auf dem Smartphone spielen. So können bspw. alle Netflix-Nutzer auf ältere GTA-Titel wie GTA: San Andreas per Smartphone zugreifen. Games wie Fortnite lassen sich sogar plattformübergreifend erleben, sodass zwischen den unterschiedlichen Geräten nicht mehr unterschieden wird. Damit zeigt sich eindeutig, in welche Richtung sich der Markt entwickelt.

Dazu kommt, dass immer mehr Spiele wieder im Browser gespielt werden. Hier ist es ganz egal, ob man von einem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone auf das Spiel zugreift. Ohne Download können zahlreiche MMOs erlebt werden. Gleiches gilt für MMOs wie Drakensang Online, die nur mit einem Login gestartet werden können. Spieler können diese zu Hause auf dem großen Bildschirm spielen, unterwegs jedoch auf das Smartphone zurückgreifen.

Was braucht ein gutes Gaming-Phone?

Einige Smartphone-Hersteller haben sich mittlerweile gänzlich auf den mobilen Games-Markt fokussiert. Das überrascht nicht gerade, schließlich sind die Spiele am Smartphone beliebter und lukrativer denn je. Weltweit sollen 2024 mehr als 90 Milliarden Euro Umsatz in dem Sektor gemacht werden. Damit Gamer noch mehr Freude beim Zocken am Smartphone haben, sind einige Geräte erschienen, die gänzlich auf diese Nutzung ausgelegt sind. Natürlich kann man mit den jeweiligen Smartphones trotzdem im Internet surfen, kommunizieren und vieles mehr, die Hardware ist allerdings perfekt für Spiele ausgelegt. Beispiele dafür sind etwa das Asus Rog Phone 8 Pro, das Nubia RedMagic 9 Pro oder das Lenovo Legion Phone Duel.

Ein gutes Gaming-Phone benötigt einige besonders starke und teure Komponenten. Ein wichtiges Detail ist der Prozessor, der bei diesen Smartphones sehr leistungsstark ausfällt. Auch der RAM-Speicher wird für Spieler vergrößert, gleichzeitig sind hochauflösende Displays mit hoher Bildwiederholrate ein absolutes Muss. Weitere Goodies sind gute Boxen, die einen klaren Sound wiedergeben und eine lange Bildschirmdiagonale, denn auf einem großen Display können präzisere Manöver durchgeführt werden. All diese Eigenschaften treffen auch auf das neue iPhone 15 Pro Max zu. Damit wird es von einigen Spielern als das beste Gaming-Phone auf dem Markt bezeichnet. Doch hat es diesen Ruf wirklich verdient?

Zocken am iPhone 15 Pro Max

Das iPhone Pro 15 Max bietet ein hochwertiges Innenleben, welches seinesgleichen sucht. Dank dem A17 Pro Chip wird die Leistung des iPhones auf ein völlig neues Niveau gehoben. Das Gerät ist außerdem mit einem großen internen Speicher ausgestattet, der je nach Wunsch zwischen 256 GB und 1 TB betragen kann. Mit einer Bildschirmdiagonale von 17 Zentimetern bietet es jede Menge Fläche, auf der gespielt werden kann. Das Super Retina XDR Display ist gestochen scharf und gibt satte, farbintensive Animationen wieder. Die adaptive Bildwiederholrate von bis 120 Hz macht das Gerät zu einem echten Gamer-Tool. Selbst die hervorragenden Kameras des iPhone 15 Pro Max können bei Spielen mit AR-Technologie an Relevanz gewinnen. Der starke Akku mit bis zu 20 Stunden Wiedergabe von Video-Streaming macht es möglich, dass Gamer ewig ohne Steckdose auskommen.

Das iPhone 15 Pro Max darf sich stolz als eines der besten Gaming-Phones bezeichnen – wenn nicht sogar das beste! Dank seiner hochwertigen Komponenten bringt es alles mit, was Zocker für ihr Lieblingshobby benötigen.