Zendure SolarFlow im Test

Anzeige

Das Thema Balkonkraftwerk hat erst in den letzten Jahren in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen. Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung waren die gestiegenen Energiekosten aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die zwischenzeitlichen Lieferengpässe von Mikrowechselrichtern und PV-Modulen haben zu höheren Preisen geführt und Balkonkraftwerke wurden zunehmend unattraktiver. Mit Überwindung der Lieferschwierigkeiten und Senkung der Mehrwertsteuer auf 0 Prozent (seit 1. Januar 2023) wurden Balkonkraftwerke in den letzten Monaten wieder sehr attraktiv. Dies hat zu neuen Absatzrekorden geführt und das ein oder andere Balkonkraftwerk war sogar beim Discounter erhältlich.

Balkonkraftwerke sind Mini-PV-Anlagen mit ein bis zwei PV-Modulen und einem Mikrowechselrichter mit aktuell maximal 600 Watt Ausgangsleistung. Diese Kraftwerke erzeugen einen Teil des Stroms, der im Haushalt benötigt wird und senkt damit die eigene Stromrechnung. Ein großer Nachteil von Balkonkraftwerken ist, dass die erzeugte Energie zum gleichen Zeitpunkt verbraucht werden muss. Falls dies nicht möglich ist, wird die Energie ohne Vergütung in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Kein Wunder, dass immer mehr Hersteller Speicherlösungen für Balkonkraftwerke auf den Markt bringen. Zwei bekannte Lösungen sind EcoFlow PowerStream und Anker Solix Solarbank.

Das 2017 gegründete EnergyTech-Start-up Zendure hat mit SolarFlow ein eigenes Stromspeichersystem für Balkonkraftwerke im Angebot. Im Gegensatz zur Konkurrenz ist Zendure SolarFlow ein modulares System, welches als Upgrade für ein bestehendes Balkonkraftwerk angeboten wird. Beim EcoFlow PowerStream wird der vorhandene Wechselrichter ersetzt, bei Zendure SolarFlow kann dieser weiterverwendet werden. Neben der Smart PVHub genannten Steuereinheit können bis zu vier stapelbare Akkus zum Einsatz kommen. Mit SolarFlow kann überschüssige Solarenergie gespeichert und beispielsweise nachts wieder abgegeben werden, wenn diese selbst genutzt werden kann.

Wir haben das Zendure SolarFlow genauer unter die Lupe genommen und klären, ob sich die Anschaffung der mindestens 1176 Euro teuren Systems lohnt.

Lieferumfang

Das Zendure SolarFlow wird in zwei Paketen geliefert. Beide Pakete waren gut verpackt und der Inhalt so geschützt, dass auf dem Transportweg keine Schäden entstehen sollten.

Mit dem umfangreichen Lieferumfang kann das SolarFlow System direkt in Betrieb genommen werden. Alle benötigten Kabel zum Anschluss an ein bestehendes Balkonkraftwerk sind enthalten. Im Einzelnen setzt sich der Lieferumfang aus folgenden Komponenten zusammen: