“Fallout London”: Total Conversion Mod ist gratis via GOG.com verfügbar

“Fallout London” ist kein offizielles neues Spiel der RPG-Reihe, sondern eine Total Conversion Mod. Das heißt, Besitzer von “Fallout 4: Game of the Year Edition” können die Mod installieren und dann ein völlig neues Erlebnis nutzen. Die Entwicklung lief seit 2019, jetzt ist “Fallout London” endlich verfügbar. Bei GOG.com wird die Modifikation gratis angeboten. Voraussetzung zur Nutzung ist eben, dass das Hauptspiel in der GOTY-Edition in der Sammlung ist.

Allerdings ist “Fallout London” offenbar noch nicht ganz ausgereift. Wer die Bewertungen und Communitys durchkämmt, stößt auf allerlei Klagen über Bugs. Beispielsweise seien die LOD-Settings fehlerhaft und Clipping beeinträchtige das Gameplay. Das soll sogar dazu führen, dass teilweise Waffen nicht auffindbar sind, da sie durch den Boden entschwinden. Auch fehlende oder fehlerhafte Texturen treten bei vielen Spielern auf.

Einige Fehler lassen sich wohl durch Installation einer weiteren Mod, “Buffout 4” korrigieren. Wer allerdings unsicher ist, wartet vielleicht noch etwas ab, bevor er sich ins post-apokalyptische London stürzt. Man sollte den Entwicklern zudem zugutehalten, dass diese Total Conversion Mod eben kein kommerzielles Projekt ist. Hier sollte man andere Ansprüche anlegen, als bei Titeln großer Entwicklerstudios und Publisher.

Quelle: GOG.com