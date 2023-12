GOG.com: Großer Winter Sale mit Spiele-Deals gestartet

CD Projekt RED hat bei seiner Spieleplattform GOG.com, einer Konkurrenz für den Epic Games Store und Steam, seinen Winter Sale gestartet. Dieser läuft ab sofort und bis inklusive 4. Januar 2024. Der Vorteil bei GOG.com liegt zudem darin, dass alle Titel DRM-frei angeboten werden. Es sind Hunderte von Games im Preis reduziert worden, sodass sich der Blick eventuell für den ein oder anderen Leser lohnt.

Einige Beispiele haben wir unten herausgegriffen. Das Stöbern kann sich aber lohnen, denn das sind eben nur exemplarisch herausgegriffene Spiele aus dem Winter Sale bei GOG.com

Da der Sale heute frisch begonnen hat, ist die Website derzeit noch etwas überlastet. Wer also etwas Geduld mitbringt, stöbert vielleicht lieber in den nächsten Tagen in Ruhe. Schließlich laufen die Angebote noch lange genug. Ansonsten besteht unter folgendem Link die Chance, eine Übersicht zu erhalten:

Viel Spaß beim Stöbern und anschließend natürlich beim Zocken!

