Gaming-Deals: Epic Games Store, GOG und Steam starten Angebote

Wer auf der Jagd nach günstigen PC-Spielen ist, erhält derzeit mehrere Chancen. Zum einen wäre da Steam. Dort ist der Herbst-Sale gestartet. Der verheißt satte Rabatte auf etliche Titel wie z. B. “Jagged Alliance 3”, “Pathfinder: Wrath of the Righteous” oder auch “Dying Light 2”. Es sind alleine im Store von Valve Hunderte von Spielen im Angebot.

Nicht zu vergessen wäre aber noch die Plattform GOG.com der Polen von CD Projekt RED. Dieser Store schreibt sich auf die Fahnen, alle Spiele ohne DRM anzubieten. Zudem finden sich dort viele (fast) vergessene Klassiker der PC-Geschichte, wie z. B. “Star Trek: Judgment Rites”, “The Adventures of Willy Beamish” oder natürlich “Indiana Jones: The Fate of Atlantis”. All diese Spiele sind aktuell ebenfalls stark reduziert.

Richtig loslegen will man aber auch im Epic Games Store. Auch dort hat die Cyber Week bzw. der Black Friday Sale begonnen. Bis zum 28. November 2023 gibt es dort aber nicht nur Rabatte auf Games, sondern zusätzlich einen besonderen Kniff: Jeder Kontoinhaber kann sich einen Rabattgutschein über 33 % sichern, der auf (fast) alles anwendbar ist – auch auf schon reduzierte Spiele. Allerdings gilt er z. B. nicht für die In-Game-Währung von “Fortnite”. So lassen sich teilweise gute Kombi-Rabatte erzielen – und selbst das noch ziemlich frische “Alan Wake 2” kann mit satter Preisreduzierung ergattert werden.

Viel Spaß beim Stöbern!

Quelle: Epic Games Store