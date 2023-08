Epic Games Store: Ab sofort sind “Black Book” und “Dodo Peak” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei Gratis-Spiele, welche die Titel aus der letzten Woche ablösen. Das ist natürlich eine Taktik des Anbieters, um euch dazu zu verleiten ein Konto bei der Plattform anzulegen. Immer schwingt die Hoffnung mit, dass ihr am Ende nicht nur die Gratis-Spiele einstreicht, sondern auch einmal den ein oder anderen Euro investiert.

Anzeige

In dieser Woche stehen also zwei Spiele kostenlos zur Verfügung. Das erste Spiel ist “The Black Book”. Normalerweise kostet dieses Game rund 25 Euro. Der Spieler schlüpft in die Rolle einer jungen Zauberin und muss sich in einem düsteren Rollenspiel beweisen. Inhaltlich sind slawische Mythen und Legenden die Basis.

Hingegen ist das deutlich farbenfrohere “Dodo Peak” ein Plattformer, der regulär 9 Euro kostet. Hier nimmt man sich klassische Arcade-Plattformer als Inspiration her und möchte an deren Qualitäten anknüpfen. Der Spieler verkörpert einen Dodo, der seine verloren gegangenen Babys von gefährlichen Bergspitzen erretten will.

Sollten diese beiden Spiele nicht euren Geschmack treffen: Nächste Woche am Donnerstag um 17 Uhr erfolgt dann ja wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store