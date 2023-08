Epic Games Store: Ab sofort sind “Europa Universalis IV” und “Orwell: Keeping an Eye on You” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele, welche die Titel aus der letzten Woche ablösen. Zum einen wäre da das Strategiespiel “Europa Universalis IV”, das sowohl im Einzel- als auch Mehrspieler-Modus spielbar ist. Der Titel deckt Ereignisse von der Renaissance bis zur Revolution ab und bietet eine komplexe Simulation der frühen Neuzeit, in welcher der Spieler die Kunst des Krieges, der Diplomatie und des Handels meistern muss.

Entwickelt wurde “Europa Universalis IV” vom Paradox Development Studio. Das Aufbau-Strategiespiel hat zwar schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel, lohnt aber vielleicht ja dennoch für den ein oder anderen einen Blick. So ist die Nationenbildung völlig flexibel und die Möglichkeiten sind vielfältig.

Dazu gesellt sich “Orwell: Keeping an Eye on You”. In diesem Spiel rebelliert der Spieler zur Abwechslung nicht gegen Überwachung, sondern führt sie selbst aus. Es gilt, die Verantwortlichen für Terroranschläge zu finden – die Privatsphäre der Bürger spielt da keinerlei Rolle mehr. Man durchforstet persönliche Dateien und Nachrichten und stellt sich auch der moralischen Entscheidung: Was ist die Suche nach den Tätern wert?

Sollten die Titel nicht auf Gegenliebe stoßen – am nächsten Donnerstag um 17 Uhr folgt wie immer die Ablöse.

Quelle: Epic Games Store