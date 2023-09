Epic Games Store: Ab sofort sind “Model Builder” und “Soulstice” gratis

Im Epic Games Store gibt es zwei neue Gratis-Spiele. Jene lösen die Titel aus der letzten Woche ab. Natürlich will man damit neue Kunden zur Plattform locken, die hoffentlich irgendwann auch einmal den ein oder anderen Euro für anderweitige Käufe ausgeben. Als Erstes hätten wir da das kostenlose Spiel “Model Builder”, das eine Mischung aus Gelegenheitsspiel und Simulation darstellt. Wie der Name schon sagt, so bastelt ihr virtuell an Modellen herum – von z. B. Flugzeugen, Schiffen oder anderen Figuren.

Die Ergebnisse könnt ihr dann im Spiel verkaufen, um neue Werkzeuge zu erhalten, um noch bessere Modelle zu basteln. Gleichzeitig gibt es eine kleine Geschichte drumherum, bei der ihr mehr über euren Großvater erfahrt, der ebenfalls gerne an Modellen gebaut hat. Schließlich könnt ihr sogar an Wettbewerben teilnehmen und spezielle Aufträge annehmen.

Als zweites Spiel ist “Soulstice” derzeit kostenlos im Epic Games Store. Dies ist ein Action-RPG in einer Fantasywelt. Als Spieler erkundet man eine Welt voller Geheimnisse und spielt zwei unterschiedliche Charaktere. Briar beherrscht Nahkampfangriffe und Kombos, während Lute als Geist das Schlachtfeld mit ihren jenseitigen Fähigkeiten kontrolliert. Im Laufe des Spiels werden Briar und Lute dabei die Wahrheit über sich selbst und ihre Kräfte entdecken.

Wir wünschen viel Spaß beim Zocken! Sollten die Spiele nicht auf Gegenliebe stoßen: Schon am nächsten Donnerstag um 17 Uhr halten die nächsten Spiele Einzug.

Quelle: Epic Games Store