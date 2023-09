Epic Games Store: Ab sofort sind “Out of Line” und “The Forest Quartet” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele. Sie ersetzen den Titel aus der letzten Woche, “911 Operator”. Die neuen Games stehen bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr zur Verfügung. Wer Interesse hat, bekommt also eine Woche Zeit, um sie seiner Bibliothek hinzuzufügen. Alles, was dafür notwendig ist, ist ein Konto im Epic Games Store. So will der Betreiber so natürlich Neukunden anlocken, die hoffentlich später auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

Das erste der neuen Gratis-Spiele ist “Out of Line”. Dabei handelt es sich um ein 2D-Spiel, bei dem man den Charakter San auf der Flucht aus einer Fabrik begleitet, die vormals sein Zuhause war. Hier handelt es sich um einen Indie-Plattformer mit Rätseleinlagen, der auch eine emotionale Geschichte beinhaltet.

“The Forest Quartet” ist ebenfalls kostenlos. Dabei handelt es sich um ein erzählerisches 3D-Rätselspiel über eine verstorbene Leadsängerin. Der Spieler reist als Geist durch drei Akte, die jeweils Mitgliedern einer Band entsprechen, die ein letztes Abschiedskonzert geben will.

Quelle: Epic Games Store